Lista neregulilor pentru care șoferii pot rămâne fără talon. Ce verifică Poliția Rutieră

La un control în trafic, polițiștii verifică atât starea tehnică a mașinii, cât și actele, echiparea obligatorie și asigurarea. Dacă sunt descoperite nereguli prevăzute de lege, șoferul se poate trezi fără certificatul de înmatriculare, care poate fi reținut de Poliția Rutieră.

Printre situațiile care pot duce la această măsură se află deficiențele majore sau periculoase constatate la sistemele de frânare și direcție. Lista include însă și alte probleme, precum foliile neomologate aplicate pe geamuri, zgomotul peste limita legală sau modificările care afectează vizibilitatea și eficiența sistemelor de iluminare.

Modificările făcute la un autoturism trebuie analizate și din perspectiva siguranței rutiere. O intervenție realizată din motive estetice poate influența modul în care conducătorul auto vede drumul sau felul în care vehiculul este observat de ceilalți participanți la trafic.

Articolul 112 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește cazurile în care Poliția Rutieră poate reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia. Prevederile se referă atât la deficiențele tehnice ale vehiculului, cât și la anumite obligații referitoare la documente, asigurare și echipare.

Lipsa unei inspecții tehnice periodice valabile sau anularea ITP poate reprezenta un motiv pentru reținerea certificatului. În cazul vehiculelor înregistrate, măsura este prevăzută direct de articolul 112.

Pentru mașinile înmatriculate, expirarea sau anularea ITP determină suspendarea de drept a înmatriculării. Codul rutier prevede, în această situație, și reținerea certificatului de înmatriculare. Separat, documentul poate fi reținut atunci când nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase.

Sistemele de iluminare și semnalizare reprezintă un alt capitol important. Certificatul poate fi reținut dacă un vehicul circulă pe timp de noapte fără faruri sau lămpi de semnalizare, fără dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă ori fără mijloacele fluorescent-reflectorizante prevăzute de normele tehnice în vigoare.

Aceeași măsură poate fi luată atunci când sistemele de iluminare și semnalizare prezintă deficiențe majore sau periculoase. Sunt vizate și situațiile în care pe vehicul sunt utilizate dispozitive care nu sunt omologate.

Reținerea certificatului este prevăzută și atunci când sistemul de frânare de serviciu, sistemul de frânare de securitate sau cel de staționare prezintă deficiențe majore ori periculoase.

Problemele constatate la mecanismul de direcție pot reprezenta, de asemenea, un motiv pentru reținerea documentului.

În cazul anvelopelor, legislația se referă la dimensiunile și caracteristicile acestora, atunci când diferă de cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. Sunt avute în vedere și tăieturile sau rupturile cordului, precum și uzura care depășește limita legal admisă.

Certificatul poate fi reținut și atunci când autovehiculul nu este echipat cu anvelope de iarnă în situațiile în care circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone și pentru cele destinate transportului de persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, există reguli suplimentare.

În aceste cazuri, măsura se aplică dacă vehiculele nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei sau axelor de tracțiune ori dacă pe aceste roți nu sunt montate lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Un alt motiv pentru reținerea certificatului îl reprezintă zgomotul produs de vehicul în timpul deplasării sau în staționare, atunci când nivelul acestuia depășește limita legală admisă pentru tipul respectiv de vehicul. Aceeași măsură poate fi dispusă în cazul în care motorul emite noxe poluante peste limitele stabilite de legislație.

Și dispozitivul de remorcare poate ridica probleme în timpul unui control. Certificatul se poate reține atunci când elementele dispozitivului de cuplare prezintă o uzură pronunțată sau nu sunt compatibile. Problema este considerată relevantă atunci când starea ori incompatibilitatea acestor elemente poate provoca desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului.

Legislația include și situațiile în care pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale ale unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai sunt aplicate afișe, reclame publicitare, folii neomologate și/sau nemarcate corespunzător. Sunt vizate, de asemenea, accesoriile care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interiorul vehiculului, cât și din exterior.

Măsura se poate aplica și atunci când pe partea frontală și/sau posterioară a unui autovehicul ori tractor agricol sau forestier sunt aplicate afișe, înscrisuri sau reclame care reduc eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă. Tot aici intră și situațiile în care aceste elemente afectează posibilitatea de citire a numărului de înmatriculare.

Scurgerile semnificative de carburant sau lubrifiant reprezintă un alt caz în care certificatul poate fi reținut pentru autovehicule și tractoare agricole sau forestiere.

Starea caroseriei este, de asemenea, relevantă. Reținerea talonului este prevăzută atunci când vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei sau când aceasta se află într-o stare avansată de degradare.

În ceea ce privește plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, certificatul se reține dacă acestea nu corespund standardului sau dacă au aplicate alte dispozitive de iluminare decât cele omologate. Aceeași măsură este prevăzută dacă vehiculul nu are montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

Certificatul poate fi reținut și atunci când datele înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespund caracteristicilor tehnice ale vehiculului. Măsura se aplică și în situația în care vehiculul nu a fost radiat din circulație în cazurile prevăzute de ordonanță.

Lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse terților prin accidente de circulație, potrivit legii, reprezintă un alt caz prevăzut de legislație pentru reținerea certificatului. Un alt motiv îl constituie situația în care deținătorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare potrivit prevederilor legale.

Regulile se aplică și autovehiculelor sau tractoarelor agricole ori forestiere destinate învățării conducerii și folosite pentru instruirea persoanelor care urmează să obțină permisul de conducere. În cazul acestor vehicule, certificatul poate fi reținut atunci când lipsesc dotările obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare.

Pentru vehiculele ale căror certificate au fost reținute ca urmare a unei contravenții privind circulația pe drumurile publice cu deficiențe majore sau periculoase, legislația stabilește și condițiile în care documentul poate fi restituit.

Restituirea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de Poliția Rutieră proprietarului, utilizatorului sau reprezentantului convențional al acestora, la prezentarea dovezii eliberate de Registrul Auto Român din care rezultă că deficiența constatată a fost remediată.