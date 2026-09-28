Greșeala pe care mulți șoferi o fac la benzinărie. De ce nu trebuie să continui alimentarea după primul click al pompei

Pistolul pompei se oprește automat, dar în rezervor pare că mai încape combustibil? Unii șoferi continuă să alimenteze pentru a mai introduce un litru sau doi, pentru a rotunji suma de plată sau pur și simplu pentru a pleca de la benzinărie cu rezervorul cât mai plin.

Spațiul rămas după primul click nu este însă neapărat unul care trebuie umplut. Producătorii auto recomandă oprirea alimentării după declanșarea automată a pistolului, iar insistența poate duce la revărsarea combustibilului și, în cazul mașinilor pe benzină, poate afecta sistemul care controlează vaporii din rezervor.

Atunci când alimentezi, pompa nu știe capacitatea rezervorului mașinii și nici nu calculează câți litri ar trebui să introducă.

Pistolul are propriul mecanism de oprire automată. În apropierea vârfului există un mic orificiu folosit pentru detectarea momentului în care combustibilul ajunge suficient de sus în zona gurii de alimentare. Când condițiile pentru declanșare sunt îndeplinite, alimentarea este întreruptă automat.

Acesta este click-ul pe care îl aude șoferul atunci când rezervorul ajunge la nivelul normal de umplere. Recomandarea de a opri aici nu este doar un sfat transmis între șoferi.

Toyota precizează în manualele sale că alimentarea trebuie oprită după declanșarea automată a pistolului și avertizează să nu fie completat ulterior rezervorul.

Honda oferă o explicație și mai clară. Producătorul arată că pistolul se oprește automat astfel încât să rămână spațiu în rezervor și combustibilul să nu se reverse în urma modificărilor temperaturii.

Una dintre confuzii pornește de la modul în care este înțeleasă capacitatea rezervorului. Dacă o mașină are un rezervor de o anumită capacitate, șoferul poate fi tentat să creadă că trebuie să introducă combustibil până când ocupă absolut tot spațiul disponibil.

În realitate, sistemul de alimentare trebuie să permită și existența unui spațiu de expansiune.

Combustibilul este un lichid al cărui volum se modifică odată cu temperatura. Benzina sau motorina introduse în rezervor pot ajunge ulterior la temperaturi diferite de cele din momentul alimentării.

Honda explică tocmai că oprirea automată lasă spațiu pentru ca schimbările temperaturii să nu ducă la revărsarea combustibilului. Producătorul avertizează că alimentarea după oprirea automată poate determina depășirea capacității normale a rezervorului.

Așadar, spațiul pe care șoferul încearcă să îl umple după primul click nu reprezintă pur și simplu câțiva litri „pierduți”.

O parte din acel volum are un rol în funcționarea normală a sistemului.

Situația este cunoscută în special atunci când șoferul vrea să rotunjească suma. Pompa se oprește, de exemplu, la 297 de lei. Șoferul mai apasă puțin maneta pentru a ajunge la 300 de lei. Sau continuă să alimenteze în reprize scurte până când pistolul declanșează din nou.

Problema este că, după oprirea normală, combustibilul suplimentar poate începe să ocupe spațiul care trebuia să rămână liber.

Riscul imediat este revărsarea.

Mazda avertizează explicit în manualele sale că alimentarea nu trebuie continuată după oprirea automată a pistolului. Supraumplerea poate provoca revărsarea sau scurgerea combustibilului, ceea ce poate deteriora mașina și poate crea un risc de incendiu dacă acesta ajunge la o sursă de aprindere.

Ford avertizează, la rândul său, că un rezervor umplut excesiv poate ajunge sub presiune, ceea ce poate favoriza scurgerile și pulverizarea combustibilului.

În cazul motoarelor pe benzină apare un motiv suplimentar pentru care alimentarea excesivă nu este recomandată. Automobilele moderne folosesc un sistem pentru controlul emisiilor evaporative, cunoscut sub denumirea EVAP (Evaporative Emission Control System).

Benzina este volatilă și produce vapori. În loc ca aceștia să fie eliminați pur și simplu în atmosferă, sistemul îi captează și îi gestionează controlat. Una dintre componentele importante este canistra cu carbon activ.

Aceasta este destinată în principal vaporilor de combustibil, nu benzinei lichide. Vaporii sunt reținuți temporar, iar ulterior sistemul îi poate trimite către motor pentru a fi arși.

De aici apare problema alimentării excesive.

Dacă șoferul continuă să introducă benzină după ce rezervorul a ajuns la nivelul normal de umplere, combustibilul lichid poate ajunge în zone ale sistemului de vapori în care, în condiții normale, nu ar trebui să ajungă.

În timp, funcționarea sistemului EVAP poate fi afectată.

Aici trebuie făcută însă o diferență importantă. Dacă ai mai introdus accidental o cantitate mică de benzină după oprirea pistolului, nu înseamnă că ai distrus instantaneu canistra cu carbon activ sau sistemul EVAP.

Problema este alimentarea excesivă și mai ales transformarea ei într-un obicei.

Cu cât rezervorul este umplut mai mult peste nivelul normal, cu atât crește posibilitatea ca benzina lichidă să ajungă unde sistemul este proiectat să gestioneze în principal vapori.

De aceea, afirmația întâlnită uneori potrivit căreia „dacă mai pui benzină după primul click, strici canistra EVAP” este prea categorică.

Formularea corectă este că supraumplerea poate afecta sistemul de control al vaporilor și poate crește riscul unor probleme în timp.

Sistemul EVAP face parte din sistemele de control al emisiilor ale automobilului și este monitorizat electronic. Dacă apare o problemă, calculatorul mașinii poate detecta funcționarea incorectă și poate aprinde martorul Check Engine.

Asta nu înseamnă că martorul se va aprinde de fiecare dată când cineva mai pune câteva sute de mililitri după primul click. Este o posibilă consecință dacă sistemul de control al vaporilor ajunge să funcționeze necorespunzător.

Probleme ale sistemului EVAP pot apărea și din motive mult mai simple. La mașinile prevăzute cu bușon clasic, chiar și un capac montat necorespunzător poate duce la apariția unei avertizări.

Mazda arată, de exemplu, că un capac incorect sau o problemă a acestuia poate provoca funcționarea necorespunzătoare a sistemelor de alimentare și control al emisiilor și poate duce la aprinderea martorului Check Engine.

Supraumplerea rezervorului poate avea și o consecință mult mai simplă. Combustibilul poate ieși prin gura de alimentare.

Pe lângă combustibilul pierdut, benzina vărsată poate ajunge pe caroserie. Toyota avertizează că vărsarea combustibilului poate afecta componentele sistemului de alimentare, sistemul de control al emisiilor și suprafețele vopsite ale mașinii.

Există și problema siguranței. Vaporii de benzină sunt inflamabili, iar producătorii auto avertizează în manualele automobilelor asupra riscului reprezentat de combustibilul revărsat în apropierea unei surse de aprindere.

Mazda spune explicit că revărsarea sau scurgerea combustibilului poate provoca un incendiu sau o explozie dacă acesta se aprinde.

Nu înseamnă că fiecare alimentare peste primul click se va termina cu un incendiu. Avertismentul arată însă de ce producătorii tratează supraumplerea rezervorului drept o problemă de siguranță și nu doar ca pe un obicei inutil.

Motivul pentru care unii șoferi continuă alimentarea este simplu: vor cât mai mult combustibil în rezervor și, implicit, o autonomie cât mai mare.

Câștigul este însă limitat. După oprirea normală a pistolului, rezervorul a ajuns deja la nivelul pentru care sistemul de alimentare a fost proiectat să considere alimentarea încheiată.

Încercarea de a folosi și spațiul rămas poate aduce câțiva kilometri suplimentari de autonomie, dar cu prețul eliminării unei părți din spațiul necesar sistemului.

Practic, șoferul încearcă să transforme în volum util o zonă care nu a fost lăsată liberă din greșeală.

Există însă o situație în care primul click nu înseamnă că rezervorul este plin. Uneori pistolul poate declanșa după doar câțiva litri, deși indicatorul din bord arată că rezervorul era aproape gol.

Poziția pistolului, debitul sau funcționarea instalației pompei pot determina o oprire prematură.

Honda menționează explicit această situație. Dacă pistolul continuă să se oprească deși rezervorul nu este plin, producătorul arată că poate exista o problemă cu sistemul de recuperare a vaporilor al pompei și recomandă încercarea unei alte pompe. Dacă situația persistă, automobilul ar trebui verificat.

Prin urmare, regula „te oprești la primul click” trebuie înțeleasă în contextul unei alimentări normale până la plin. Dacă rezervorul este aproape gol și pistolul declanșează după doi sau trei litri, avem o situație diferită.

Mai trebuie făcută o distincție importantă între benzină și motorină. Explicația referitoare la sistemul EVAP și canistra cu carbon activ este relevantă în primul rând pentru automobilele pe benzină, unde emisiile evaporative reprezintă o problemă importantă.

Motorina este mult mai puțin volatilă, iar sistemele automobilelor diesel nu trebuie descrise ca și cum ar funcționa identic.

Asta nu înseamnă însă că un rezervor diesel ar trebui umplut până la bușon. Rămân valabile problemele legate de supraumplere, spațiul necesar pentru variația volumului combustibilului și posibilitatea revărsării.

Din acest motiv, recomandarea corectă este să fie respectate instrucțiunile producătorului mașinii și oprirea normală a pistolului, indiferent de tentația de a mai introduce puțin combustibil.