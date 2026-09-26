Prețuri carburanți sâmbătă, 26 septembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în weekend. Noile tarife din benzinării

Platforma Peco Online a publicat mai multe date cu privire la prețurile înregistrate pentru benzină și motorină în ziua de sâmbătă, 26 septembrie 2026. Potrivit datelor publicate pentru această zi, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,87 lei pe litru. Acesta este înregistrat la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș, situată pe DN 13, la adresa 547025.

În cazul motorinei, cel mai mic preț este de 10,75 lei pe litru. Acesta este înregistrat la o stație Dacma din Lungu­lețu, județul Dâmbovița, situată pe Strada Principală (DN7), nr. 172, potrivit datelor publicate de Peco Online.

Platforma a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,99 lei pe litru, iar motorina are un preț minim de 10,91 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,67 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,93 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț minim de 10,89 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,69 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,97 lei pe litru. Motorina are un preț minim de 10,88 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil la un preț minim de 4,71 lei pe litru.

În Iași, prețul minim pentru benzină este de 9,99 lei pe litru, iar motorina are un preț minim de 10,91 lei pe litru. GPL-ul poate fi găsit la un preț minim de 4,71 lei pe litru.

În Constanța, benzina are un preț minim de 9,99 lei pe litru, iar motorina are un preț minim de 10,91 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,69 lei pe litru.

Oraș Benzină Motorină GPL București 9,99 lei/litru 10,91 lei/litru 4,67 lei/litru Cluj-Napoca 9,93 lei/litru 10,89 lei/litru 4,69 lei/litru Timișoara 9,97 lei/litru 10,88 lei/litru 4,71 lei/litru Iași 9,99 lei/litru 10,91 lei/litru 4,71 lei/litru Constanța 9,99 lei/litru 10,91 lei/litru 4,69 lei/litru

Potrivit platformei, prețurile din stațiile Peco Gazprom, Lukoil, MOL, OMV, Petrom, Rompetrol, Socar, ALD, BLKOil, CellyRo, Dacma, DHR, FuelOne, Metropoli, Ozana, Petrolium, Petromar, RST, TEAutohof și VhExtraOil sunt actualizate în fiecare zi, la momente diferite.

Prețurile prezentate sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona în care aceasta este situată și momentul în care sunt actualizate informațiile. Șoferii sunt astfel sfătuiți să verifice prețul afișat la pompă înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele carburanților înregistrează modificări frecvente.