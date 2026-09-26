Prognoza meteo 26 septembrie 2026. Unde revin ploile și ce temperaturi sunt anunțate

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru ziua de sâmbătă, 26 septembrie, sunt prognozate înnorări mai accentuate în jumătatea de sud-est a țării. La munte, local, sunt posibile averse slabe, iar izolat astfel de precipitații pot apărea și în celelalte regiuni.

Potrivit meteorologilor, vremea se schimbă din nou în România în ultimele zile ale acestei săptămâni. Temperaturile rămân, în general, apropiate de valorile obișnuite pentru sfârșitul lunii septembrie, însă în mai multe regiuni sunt așteptate perioade cu nebulozitate și precipitații. Diferențele dintre zonele țării vor fi vizibile atât în ceea ce privește temperaturile, cât și apariția ploilor.

Prognoza indică valori maxime care pot ajunge în unele regiuni la 24-25 de grade. În același timp, norii și ploile slabe vor reveni temporar în mai multe zone ale țării. Evoluția vremii va fi diferită de la o regiune la alta, iar în unele dintre acestea temperaturile vor fi mai scăzute.

Pe litoral, vântul va avea intensificări, iar rafalele pot ajunge la aproximativ 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 15 și 23 de grade, cele mai scăzute valori fiind estimate în estul Transilvaniei.

În Capitală, sâmbătă, vremea va fi ușor mai rece. Cerul va fi predominant noros, iar temporar sunt posibile ploi slabe. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 21-23 de grade pe timpul zilei, în timp ce minima se va situa între 10 și 12 grade.

Diferențele termice dintre regiuni vor continua să fie resimțite, în condițiile în care temperaturile maxime rămân mai ridicate în unele zone ale țării și mai scăzute în altele. Precipitațiile prognozate vor fi, în general, slabe, însă pot apărea local, în special în zonele menționate de meteorologi.

Duminică, 27 septembrie, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice specifice sfârșitului de septembrie. Norii vor fi mai prezenți în special după-amiaza și la începutul nopții.

Pe arii restrânse sunt prognozate averse slabe în zona montană, dar și în centrul și sudul țării. Vântul va prezenta intensificări în estul Munteniei și local în Dobrogea, iar pe litoral rafalele pot fi mai puternice.

Maximele de duminică se vor situa între aproximativ 18 și 24 de grade. În București, meteorologii anunță o vreme în general frumoasă, cu o temperatură maximă de 23-24 de grade și o probabilitate redusă de ploaie.

Schimbările de la o zi la alta vor continua și după încheierea weekendului. Pentru luni sunt prognozate temperaturi care pot ajunge până la aproximativ 26 de grade în cele mai calde zone ale țării.

Ulterior, jumătatea estică a României va resimți o nouă răcire. Astfel, începutul săptămânii viitoare va aduce diferențe între regiunile țării, atât din punct de vedere termic, cât și în ceea ce privește evoluția precipitațiilor.

În București, temperaturile sunt estimate să scadă la începutul săptămânii viitoare. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 20-22 de grade, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată.

La munte, vremea va fi mai instabilă sâmbătă. Cerul va prezenta înnorări, iar local sunt prognozate averse slabe. Precipitațiile pot apărea temporar, în special în zonele montane, în timp ce în celelalte regiuni ale țării acestea vor fi semnalate izolat.

Condițiile meteo vor fi diferite de la o zonă la alta, pe fondul înnorărilor mai accentuate prognozate pentru jumătatea de sud-est a țării. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile specifice perioadei, însă vremea de la munte va fi influențată de apariția ploilor slabe și de schimbările de nebulozitate.