El Nino lovește planeta: 451.000 de decese suplimentare ar putea fi provocate de căldură până în 2027

El Nino ar putea avea un cost uman major în lunile următoare. Fenomenul meteorologic, aflat deja în desfășurare, este estimat să provoace 451.000 de decese suplimentare asociate căldurii până în februarie 2027. Temperaturile globale ar putea crește accentuat, cu efecte asupra sănătății în special în țările în curs de dezvoltare.

Fenomenul meteorologic El Nino, aflat în desfășurare, ar putea provoca 451.000 de decese suplimentare asociate cu temperaturile ridicate la nivel mondial până în februarie 2027, pe fondul creșterii accentuate a temperaturilor globale, potrivit unor prognoze științifice publicate miercuri, 23 septembrie 2026.

Fenomenul natural a fost declarat în luna iunie, iar perioada de intensitate maximă este așteptată spre sfârșitul acestui an. El Nino ar putea deveni cel mai intens episod înregistrat vreodată, amplificând efectele schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Prin încălzirea apelor de la suprafața oceanului planetar, El Nino modifică circulația atmosferică și regimul vânturilor deasupra Oceanului Pacific. Aceste schimbări produc, printr-un efect de domino, modificări ale precipitațiilor și temperaturilor în mai multe regiuni ale lumii.

Potrivit estimărilor realizate de Climate Impact Lab din cadrul Universității din Chicago, țările în curs de dezvoltare ar putea suporta cea mai mare parte a bilanțului uman asociat valurilor de căldură generate de fenomen în perioada iunie 2026 – februarie 2027.

Estimările nu au fost deocamdată evaluate de alți oameni de știință și urmează să fie publicate în curând într-o revistă de specialitate. Conform acestora, regiunea Sahel din Africa ar putea înregistra 66.800 de decese suplimentare provocate de căldură față de un an obișnuit, aproape jumătate dintre acestea urmând să se producă în Nigeria.

În Indonezia ar putea fi înregistrate 19.300 de decese suplimentare, în timp ce Filipine, Vietnam, Thailanda și Cambodgia ar putea ajunge împreună la un bilanț de 19.400 de decese suplimentare. India ar putea înregistra 15.800 de decese suplimentare, iar Brazilia, 13.300.

Climate Impact Lab a ajuns la aceste estimări pe baza unor cercetări privind legătura dintre temperaturi și supra-mortalitate în 24.378 de regiuni. Analiza a luat în calcul atât clima locală, cât și nivelul de vulnerabilitate al fiecărei zone.

Cercetătorii au comparat apoi aceste rezultate cu prognozele de temperatură pe termen lung, pentru a estima numărul de decese suplimentare care ar putea fi provocate de fenomenul El Nino, raportat la media statistică înregistrată în perioada 1996-2025.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a avertizat deja asupra „amenințării importante” reprezentate de numeroasele efecte pe care fenomenul El Nino le-ar putea avea asupra sănătății oamenilor.

Pe lângă temperaturile ridicate, care pot agrava anumite boli, El Nino poate afecta negativ și calitatea aerului, în special prin intensificarea incendiilor de vegetație. Fenomenul poate contribui, de asemenea, la apariția malnutriției și a holerei, în condițiile în care secetele și inundațiile pot favoriza răspândirea acestora.