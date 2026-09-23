Nicușor Dan, mesaj la Adunarea Generală a ONU: România este deschisă afacerilor și inovației

Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri, la New York, evoluția României din ultimii 37 de ani și a transmis că țara este pregătită să atragă noi investiții și să dezvolte parteneriate internaționale. În discursul susținut la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), șeful statului a vorbit despre transformarea economică a României, resursele energetice, industriile viitorului și poziția strategică a țării.

Președintele a început această parte a discursului prin reafirmarea angajamentului României față de principiile Cartei ONU, pe care le-a legat de transformările prin care a trecut țara după căderea regimului comunist.

„Reafirm angajamentul României pentru principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte. Aceleaşi principii care stau la baza dreptului internaţional – drepturile omului, statul de drept şi guvernarea democratică – sunt cele care au transformat ţara noastră. Evoluţia României din ultimii treizeci şi şapte de ani demonstrează importanţa crucială a respectării acestor principii”, a declarat Nicușor Dan.

El a vorbit și despre diferențele dintre perioada comunistă și actualul sistem democratic, susținând că schimbarea a contribuit la transformarea României într-o destinație pentru investiții și dezvoltare industrială.

Nicușor Dan a afirmat că România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a amintit prezența în țară a unor companii internaționale care au dezvoltat centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii.

Președintele a prezentat forța de muncă drept unul dintre principalele avantaje ale României.

„Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oamenii de ştiinţă, inginerii, medicii şi specialiştii în tehnologie din România modelează industriile viitorului: inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile de apărare, producţia avansată şi robotica”, a spus acesta.

Mesajul transmis investitorilor și partenerilor internaționali a fost că România urmărește să își consolideze poziția în domeniile tehnologice și industriale cu valoare adăugată ridicată.

Energia și resursele naturale au ocupat, de asemenea, un loc important în discurs. Nicușor Dan a declarat că România contribuie la consolidarea rezilienței europene prin dezvoltarea rezervelor de gaze naturale, a mineralelor critice și a altor resurse strategice.

Acestea sunt importante, în opinia sa, pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependenței de surse de energie impredictibile.

„Anul viitor începem exploatarea a 100 miliarde de metri cubi gaz natural în Marea Neagră”, a afirmat președintele în fața participanților la Adunarea Generală a ONU.

Poziția geografică a țării a fost un alt argument folosit de Nicușor Dan pentru promovarea României în fața partenerilor internaționali.

Președintele a amintit poziționarea la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale, despre care spune că permite României să joace rolul unui hub strategic pentru comerț, energie și transporturi.