Consiliul de Securitate ONU se reuneşte luni, la cererea României, după prăbușirea dronei la Galați

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a fost convocat pentru o reuniune luni, la cererea României, în urma incidentului produs la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a explodat.

În urma impactului, un apartament a fost distrus, iar cei doi locatari au fost răniți, potrivit informațiilor transmise în legătură cu evenimentul.

Decizia convocării Consiliului de Securitate vine ca reacție la acest incident și la implicațiile de securitate generate de prezența dronelor în apropierea teritoriului românesc.

”Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi„, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Potrivit diplomatului, pătrunderea dronei în spațiul aerian și explozia acesteia într-o zonă dens populată, eveniment în urma căruia au fost răniți cetățeni români, reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și ale dreptului internațional.

În acest context, Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întrunească luni, 1 iunie 2026, la ora 15:00 (ora New York), în cadrul unei sesiuni speciale, la care va participa și ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu.

Conform articolului 34 din Carta ONU, ”Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend, în scopul de a stabili dacă prelungirea diferendului sau situaţiei ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Articolul 35 are următoarele prevederi:

1. Orice Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend sau situaţii de natura celor menţionate în Articolul 34.

2. Un Stat care nu este Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend la care este parte dacă acceptă în prealabil, în privinţa acelui diferend, obligaţiile de rezolvare paşnică prevăzute în prezenta Cartă.

3. Acţiunile întreprinse de Adunarea Generală în chestiunile asupra cărora i se atrage atenţia în temeiul Articolului de faţă vor fi supuse dispoziţiilor Articolelor 11 şi 12.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat duminică, însoțind afirmațiile de imagini cu fragmentele dronei prăbușite la Galați și inscripțiile de pe aceasta, că aparatul este fără dubiu de proveniență rusească. Șeful statului a precizat că raportul tehnic și concluziile investigației vor fi transmise către structurile specializate ale NATO și Uniunii Europene.

Totodată, președintele a subliniat că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care poate pune în pericol viața cetățenilor.

Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că este vorba despre o dronă kamikaze de fabricație rusească, echipată cu o încărcătură explozivă de tip High-Explosive de aproximativ 30 de kilograme, care a detonat la impact. Potrivit instituției, fragmentele identificate sunt similare cu resturile altor drone recuperate anterior în zone precum Ceatalchioi, Galați, Grindu sau Luncavița.

În contextul incidentului, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru claritatea poziției, afirmând că „faptele sunt cel mai bun antidot împotriva minciunilor lui Putin”.