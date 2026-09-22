Nicușor Dan, mesaj pentru românii din SUA: Legătura cu Diaspora poate contribui la dezvoltarea României

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, 22 septembrie, la New York, cu românii din SUA pentru a discuta despre legătura cu România și contribuția Diasporei. Șeful statului a vorbit despre păstrarea identității, experiența acumulată peste hotare și potențialul acesteia de a sprijini dezvoltarea României în următorii ani.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, 22 septembrie 2026, că experiența românilor din diaspora poate contribui la dezvoltarea României. Șeful statului a făcut declarația după o întâlnire la New York cu comunitatea românească din SUA.

Nicușor Dan a spus că întâlnirea cu românii din SUA a fost una emoționantă și că discuțiile au vizat România, legătura cu țara și modul în care experiența românilor din Diaspora poate contribui la ceea ce se construiește în România.

Anterior, președintele a participat la dezvelirea plăcuței „The Queen Marie of Romania Corner”, la 100 de ani de la vizita Reginei Maria în SUA. Nicușor Dan a arătat că Regina Maria a înțeles importanța ca România să fie cunoscută și respectată dincolo de granițele sale.

Potrivit șefului statului, păstrarea acestei memorii, la un secol distanță, reprezintă un memento al responsabilității de a continua ceea ce au construit generațiile anterioare.

În cadrul întâlnirii cu comunitatea românească, președintele a vorbit despre importanța păstrării identității și a contactului cu România. El a arătat că experiența românilor care au avut performanțe într-o societate mult mai competitivă poate fi valorificată pentru a contribui la dezvoltarea atât a comunităților din străinătate, cât și a României.

Nicușor Dan a precizat că statul român analizează de mult timp modalitățile prin care poate colabora mai bine cu diverse structuri, inclusiv cu cele private, iar experiența comunității românești din SUA poate avea un rol important în acest demers.

Președintele a vorbit și despre necesitatea unei perspective corecte asupra României. El a recunoscut existența unor probleme resimțite de românii din țară, precum corupția și funcționarea deficitară a unor instituții, dar a considerat importantă și evaluarea progreselor înregistrate în ultimii ani, în special după aderarea la Uniunea Europeană.

În opinia exprimată de Nicușor Dan, România are un potențial important datorită calificării oamenilor, dinamismului mediului privat și nivelului sistemului de învățământ în anumite domenii. El a arătat că societatea românească a acumulat expertiză în numeroase domenii.

Președintele a spus că își dorește ca următorii ani să fie dedicați consolidării și stabilizării acestei expertize, astfel încât România să devină o societate „stăpână pe sine”.

Nicușor Dan a indicat că acesta este unul dintre obiectivele pentru următorii ani și a arătat că legătura cu românii din afara țării, precum și valorificarea potențialului comunității românești, pot avea un rol important în atingerea acestuia.