SANITAS cere o întâlnire de urgență cu ministrul Sănătății. Reducerile de cheltuieli afectează instituții esențiale

Federația SANITAS cere o întâlnire de urgență cu ministrul Sănătății pentru găsirea unei soluții în cazul instituțiilor afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal. Sindicaliștii susțin că direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie, institutele de medicină legală și Institutul Național de Sănătate Publică se confruntă deja cu reducerea veniturilor și deficit de personal.

Consiliul Național al Federației SANITAS solicită organizarea în regim de urgență a unei întâlniri cu ministrul Sănătății pentru discutarea efectelor Ordonanței de Urgență nr. 7/2026.

Potrivit sindicaliștilor, mai multe instituții importante pentru funcționarea sistemului public de sănătate nu au fost incluse în mod explicit între excepțiile de la măsurile de reducere a cheltuielilor de personal.

Este vorba despre direcțiile de sănătate publică (DSP), centrele de transfuzie sanguină (CTS), institutele de medicină legală (INML) și Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

SANITAS cere identificarea rapidă a unei soluții prin care aceste instituții să beneficieze de același regim acordat instituțiilor spitalicești.

„Sistemul public de sănătate nu înseamnă doar spitale; DSP-urile, centrele de transfuzie, INML-urile şi Institutul Naţional de Sănătate Publică sunt componente indispensabile ale aceluiaşi sistem, iar oamenii care lucrează în aceste instituţii trebuie trataţi cu aceeaşi responsabilitate”, arată federația.

Federația susține că efectele măsurilor adoptate de Guvern sunt deja vizibile în instituțiile vizate. Printre problemele semnalate se numără reducerea veniturilor angajaților, imposibilitatea ocupării unor posturi, deficitul de personal și redistribuirea sarcinilor către salariații rămași.

Potrivit SANITAS, situația pune o presiune suplimentară asupra unor structuri care funcționau deja cu un număr insuficient de angajați.

Sindicaliștii susțin că au avertizat încă de la adoptarea măsurilor că sistemul public de sănătate trebuie tratat unitar și contestă aplicarea reducerilor în cazul personalului care desfășoară activități considerate esențiale.

„Nu este justificat ca angajaţii care îndeplinesc funcţii esenţiale pentru sănătatea publică, supravegherea epidemiologică, prevenirea bolilor sau asigurarea necesarului de sânge şi componente sanguine să suporte reduceri de personal şi de venituri doar pentru că instituţiile în care lucrează nu au fost incluse în mod explicit între excepţiile prevăzute de ordonanţă”, precizează SANITAS.

O altă problemă ridicată de federație este cea a voucherelor de vacanță aferente anului 2026. SANITAS solicită clarificarea imediată a situației și stabilirea unui mecanism concret pentru acordarea lor angajaților care au dreptul să le primească.

Reprezentanții federației susțin că, pentru personalul din sănătate și asistență socială, aceste vouchere nu reprezintă un privilegiu și nu ar trebui să rămână blocate sau să fie amânate pe termen nedefinit.

Președintele Federației SANITAS din România, Iulian Pope, susține că problemele trebuie rezolvate chiar dacă ministrul Sănătății ocupă interimar funcția.

El a legat situația actuală și de criza politică, afirmând că angajații din sănătate nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor în formarea unui guvern.