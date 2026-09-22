Sportul, o industrie de miliarde în UE. Câți europeni lucrează în acest domeniu?

Sportul nu înseamnă doar competiții, medalii și spectatori. În spatele acestui domeniu se află milioane de angajați, mii de producători și o industrie care generează miliarde de euro. Datele Eurostat ne arată cât de important este sportul pentru economia Uniunii Europene și scot la iveală diferențe interesante între femei și bărbați.

În 2025, aproximativ 1,8 milioane de persoane erau angajate în sectorul sportiv din Uniunea Europeană (UE). Datele Eurostat arată și diferențe importante în ceea ce privește studiile din domeniu, activitatea economică și participarea la sport.

În 2024, în învățământul terțiar, la fiecare cinci studenți de sex masculin care studiau sportul reveneau doar două studente. În același an, în UE existau 5.380 de producători de articole sportive, care au generat împreună o cifră de afaceri de 8 miliarde de euro.

Datele fac parte din infograficul Eurostat dedicat sportului în Uniunea Europeană, publicat cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, desfășurată între 23 și 30 septembrie. Infograficul prezintă informații despre ocuparea forței de muncă în sectorul sportiv, participarea la activități sportive și impactul economic al acestui domeniu.

În 2024, 1,6 milioane de persoane erau angajate în sectorul sportiv din Uniunea Europeană, iar 37% dintre acestea aveau vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Datele Eurostat evidențiază și diferențe în ceea ce privește studiile din domeniul sportului.

În învățământul terțiar, la fiecare cinci studenți care urmau studii în domeniul sportului reveneau doar două studente. În 2023, în Uniunea Europeană existau peste 5.000 de producători de articole sportive, care au generat o cifră de afaceri totală de 8 miliarde de euro.

Informațiile sunt prezentate în infograficul Eurostat dedicat sportului în Uniunea Europeană, publicat cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, desfășurată în perioada 23-30 septembrie. Infograficul cuprinde date despre ocuparea forței de muncă, participarea la activități sportive, impactul economic și alte aspecte ale sectorului sportiv din UE.