Românii se așteaptă la noi scumpiri. Peste 86% cred că prețurile vor continua să crească în următoarele șase luni

Peste opt din zece români se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele șase luni, potrivit celei de-a doua ediții a Indicelui Sentimentului Economic New Money – INSCOP (ISE). Procentul celor care anticipează noi scumpiri a crescut ușor față de nivelul înregistrat în luna iunie.

Potrivit cercetării, 86,1% dintre persoanele chestionate cred că prețurile se vor majora în următoarele șase luni. În iunie, ponderea acestora era de 84,5%.

În același timp, 7,9% dintre respondenți se așteaptă ca prețurile să rămână la nivelurile actuale, față de 8,5% în luna iunie.

Doar 4,3% dintre cei chestionați cred că prețurile vor scădea în următoarea jumătate de an. Procentul este ușor mai ridicat față de cel de 3,8% înregistrat în iunie. Ponderea celor care nu au oferit un răspuns a coborât de la 3,1% la 1,8%.

Datele arată astfel că percepția populației asupra evoluției prețurilor s-a modificat relativ puțin între cele două cercetări.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatele nu indică o schimbare semnificativă a climatului economic perceput de populație. Mai degrabă, acestea arată stabilizarea unei stări de neîncredere deja instalate.

„Între iunie și septembrie, Indexul Sentimentului Economic al populației (ISE) se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate”, a declarat acesta.

Directorul INSCOP vorbește despre intrarea într-o etapă de „normalizare a incertitudinii economice”. Expresia nu înseamnă că populația consideră situația economică drept una normală sau acceptabilă.

Potrivit explicației sale, oamenii încep să își adapteze deciziile la posibilitatea ca dificultățile economice să continue.

„Nu în sensul că oamenii consideră situația normală sau acceptabilă, ci că încep să își adapteze deciziile la ipoteza că dificultățile vor persista, exprimând astfel o formă de reziliență”, a explicat Remus Ștefureac.

Indicele Sentimentului Economic urmărește periodic modul în care românii percep situația economică și ce așteptări au pentru perioada următoare.

Cercetarea analizează, printre altele, percepțiile privind evoluția veniturilor, așteptările referitoare la veniturile familiei și estimările privind evoluția prețurilor.

Sunt urmărite și modul în care respondenții își evaluează propria situație economică, precum și disponibilitatea acestora de a face anumite achiziții sau investiții.

Ediția din septembrie permite compararea acestor percepții cu rezultatele primei cercetări realizate în luna iunie.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice. Eșantionul a cuprins 1.100 de persoane și este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele complete ale celei de-a doua ediții a Indicelui Sentimentului Economic New Money – INSCOP urmează să fie prezentate miercuri, 23 septembrie, la Academia de Studii Economice din București.