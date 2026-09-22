Senatul a adoptat proiectul care permite transformarea societăților agricole în cooperative. Procedura se va putea face fără lichidare
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Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de AUR care modifică regulile privind societățile agricole și cooperativele agricole. Propunerea permite transformarea directă a societăților agricole în cooperative, fără lichidare și fără plata unor taxe și impozite pentru transferul proprietăților între cele două forme de organizare.
Societățile agricole vor putea trece direct la forma de cooperativă
Proiectul vizează societățile agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 și introduce posibilitatea ca acestea să se transforme direct în cooperative agricole.
În prezent, cadrul legislativ permite transformarea societăților agricole în societăți comerciale în baza Legii nr. 31/1990. Inițiatorii consideră însă că această posibilitate nu mai este suficientă și propun extinderea mecanismului și către cooperative.
Transformarea ar urma să se realizeze fără dizolvarea și lichidarea societății agricole și fără plata unor taxe și impozite pentru proprietățile transferate către noua formă de organizare.
Proiectul a fost adoptat de Senat cu o majoritate largă de voturi, potrivit informațiilor transmise de AUR. Senatorii din grupul PACE au fost singurii care s-au abținut.
Daniela Ștefănescu: Modificarea actualizează prevederi din anii ’90
Senatorul AUR Daniela Ștefănescu, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat că modificarea urmărește actualizarea legislației adoptate la începutul anilor ’90.
„Propunerea este una tehnică, încearcă să aducă în zilele noastre prevederi ale legilor anilor ’90. În mod concret, societățile agricole înființate în baza Legii 36/1991 puteau fi transformate în societăți comerciale în baza Legii 31/1990”, a declarat aceasta.
Potrivit senatorului, noua prevedere introduce posibilitatea transformării și în cooperative și stabilește condițiile în care aceasta poate avea loc.
„În prezent, s-a constatat că acest lucru este insuficient, motiv pentru care am introdus o modificare care dă posibilitatea societăților agricole să poată fi transformate și în cooperative, iar transformarea să aibă loc într-un cadru stabilit, adică fără lichidare și fără a se achita taxe și impozite pe proprietățile transferate dintr-o societate în alta”, a explicat Daniela Ștefănescu.
Inițiatorii susțin că procedura poate reduce costurile pentru agricultori
Senatorul AUR Cătălin Silegeanu susține că trecerea la forma de cooperativă fără dizolvare și lichidare ar putea elimina mai multe proceduri administrative și costuri pentru agricultori.
Potrivit acestuia, societățile agricole ar putea face transformarea fără refacerea autorizațiilor sau pierderea subvențiilor.
Silegeanu a argumentat că asocierea sub forma cooperativelor poate avea avantaje într-un sector agricol fragmentat, în special pentru producătorii mici care cumpără separat semințe, îngrășăminte și carburanți și care comercializează individual cantități reduse de produse.
„Trecerea societăților agricole la forma cooperativă poate reduce costurile pentru utilaje, depozitare și transport și poate facilita accesul la finanțare”, a declarat senatorul.
Proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura legislativă
Prin modificările propuse, inițiatorii urmăresc crearea unei proceduri prin care societățile agricole să își poată schimba forma de organizare fără operațiunile asociate unei lichidări și înființării unei noi entități.
Adoptarea proiectului de către Senat reprezintă o etapă a procedurii legislative. Inițiativa trebuie să parcurgă în continuare etapele prevăzute pentru adoptarea definitivă înainte ca noile reguli să poată intra în vigoare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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