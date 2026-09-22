Firmele europene din industria feroviară pierd anual 97 de miliarde de euro. Barierele comerciale le limitează accesul pe piețele externe

Furnizorii europeni de echipamente feroviare ratează anual oportunități de afaceri în valoare de aproximativ 97 de miliarde de euro din cauza barierelor comerciale care le limitează accesul pe piețele externe. Informația apare în ediția din 2026 a studiului World Rail Market Study, publicat marți și realizat de firma de consultanță Bain & Company pentru Uniunea Industriei Feroviare din Europa (UNIFE).

Guvernele din întreaga lume și-au majorat investițiile în infrastructura feroviară, în cadrul unui efort mai amplu de reducere a emisiilor poluante și de orientare a transportului de pasageri și mărfuri către calea ferată. Măsura urmărește reducerea ponderii transportului rutier și aerian, care generează emisii mai mari de carbon.

Deși industria feroviară se află pe o traiectorie de dezvoltare, companiile europene pierd teren, deoarece accesul lor pe unele dintre piețele cu cea mai rapidă creștere devine tot mai dificil, conform Reuters.

Studiul World Rail Market Study analizează 66 de țări, care reprezintă 99% din traficul feroviar mondial. Raportul este publicat o dată la doi ani.

Potrivit ediției din 2026, furnizorii europeni de material rulant au acces la doar 56% din piețele feroviare ale lumii. Procentul este în scădere față de 59% înregistrat în studiul din 2024 și continuă un declin care durează de aproape două decenii.

Printre țările care și-au intensificat eforturile de stimulare a producției interne se numără China, India și Statele Unite. Aceste politici fac mai dificil pentru furnizorii străini să concureze pentru obținerea contractelor pe piețele respective.

Autorii studiului consideră o piață drept inaccesibilă atunci când furnizorii străini nu pot participa direct la licitațiile pentru contracte sau când se confruntă cu anumite condiții care le limitează accesul.

Printre aceste condiții se numără obligația de a fabrica produsele la nivel local, cerința de a opera prin intermediul unor companii mixte sau obligația de a furniza în regim propriu servicii precum mentenanța, în loc ca acestea să fie externalizate.

Aceste bariere comerciale reduc accesul companiilor europene la contracte într-un moment în care investițiile globale în transportul feroviar sunt în creștere.

În pofida dificultăților întâmpinate de furnizorii europeni, perspectivele pentru industria feroviară mondială rămân de creștere. Piața feroviară mondială este estimată să crească de la 221 de miliarde de euro în perioada 2023-2025 la 266,8 miliarde de euro în perioada 2029-2031. Evoluția ar reprezenta o rată medie anuală de creștere de 3,2%.

Sectorul feroviar și-a revenit în mare parte după perturbările lanțurilor de aprovizionare și reducerea cererii provocate de pandemia de COVID-19.

Directorul general al UNIFE, Enno Wiebe, consideră că ritmul puternic de creștere a pieței mondiale și carnetele de comenzi consistente ale industriei reprezintă elemente pozitive pentru sector. În același timp, el atrage atenția că accesul global al industriei feroviare europene a scăzut pentru al treilea studiu consecutiv, ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare.

„Creşterea puternică la nivel mondial şi carnetele de comenzi pline ale industriei sunt aspecte foarte pozitive; totuşi, faptul că accesul global al industriei feroviare europene este în scădere, pentru al treilea studiu consecutiv, reprezintă un motiv de îngrijorare”, a declarat directorul general al UNIFE, Enno Wiebe.

În perioada 22-25 septembrie 2026, la Berlin are loc cea de-a 30-a ediție a InnoTrans, cel mai important salon mondial dedicat transportului feroviar. Evenimentul are loc în contextul în care industria feroviară mondială își continuă dezvoltarea, iar guvernele majorează investițiile în infrastructura feroviară.

În același timp, studiul World Rail Market Study evidențiază dificultățile cu care se confruntă furnizorii europeni în accesarea piețelor externe și pierderile de oportunități de afaceri generate de aceste bariere.