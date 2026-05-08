UE pregătește restricții economice. Uniunea Europeană analizează măsuri mai stricte pentru statele care limitează accesul companiilor europene pe propriile piețe. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a transmis că țările care nu oferă condiții comerciale echitabile nu ar trebui să beneficieze de contractele publice finanțate din fonduri europene.

Mesajul oficialului european vine într-un context internațional tensionat, marcat de conflicte comerciale, competiție industrială agresivă și presiuni economice tot mai mari din partea China și Statele Unite.

Noua direcție strategică urmărește protejarea industriei europene și păstrarea investițiilor publice în interiorul economiei comunitare.

Potrivit declarațiilor făcute de Stéphane Séjourné, sprijinul pentru introducerea unei „preferințe europene” în achizițiile publice este în creștere în rândul statelor membre.

Concret, Bruxelles-ul dorește ca proiectele finanțate din bani europeni să favorizeze companiile din Uniunea Europeană, mai ales în sectoarele considerate strategice:

tehnologii verzi;

industria auto;

energie nucleară;

producția de oțel;

infrastructură industrială;

lanțuri critice de aprovizionare.

Oficialii europeni susțin că măsura este necesară pentru a limita dependența economică de state din afara Uniunii și pentru a preveni pierderea competitivității industriei europene.

Comisia Europeană avertizează că firmele europene se confruntă frecvent cu bariere comerciale pe piețele externe, în timp ce companiile din alte state beneficiază de acces larg la piața europeană.

Executivul european consideră că această situație creează un dezechilibru economic major.

Potrivit lui Séjourné, țările care vor să participe la licitațiile și contractele publice europene ar trebui să ofere la rândul lor acces real companiilor europene pe propriile piețe naționale.

Noua abordare ar transforma piața europeană a achizițiilor publice într-un instrument strategic de negociere comercială.

Declarațiile oficialului european apar într-un moment sensibil pentru relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

Președintele american Donald Trump a avertizat recent că administrația americană ar putea introduce tarife vamale mai mari pentru produsele europene dacă Bruxelles-ul nu își modifică politica comercială.

Negocierile dintre Washington și Comisia Europeană sunt tensionate, iar liderii europeni discută deja scenarii de protejare a industriilor strategice în cazul unui nou conflict comercial transatlantic.

Experții economici avertizează că eventuale taxe suplimentare ar putea afecta exporturile europene din domenii-cheie precum industria auto, metalurgia și producția industrială.

În paralel, Uniunea Europeană își înăsprește discursul și față de China.

Mai multe state membre acuză Beijingul că limitează accesul companiilor străine pe piața chineză, în timp ce firmele chineze beneficiază de susținere masivă pentru extinderea globală.

Oficialii europeni sunt preocupați în special de supraproducția industrială chineză în domenii precum:

automobile electrice;

oțel;

industrie chimică;

energie verde;

baterii și tehnologii curate.

În interiorul UE există temeri că industriile europene ar putea pierde teren în fața competiției externe susținute de subvenții de stat și costuri de producție mai reduse.

Deși unele state membre sunt prudente în privința restricțiilor comerciale, Germania începe să susțină anumite măsuri de protecție industrială.

Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, Berlinul susține ideea ca proiectele finanțate din fonduri publice europene să utilizeze, acolo unde este posibil, oțel produs în Uniunea Europeană.

Această schimbare de poziție reflectă îngrijorările tot mai mari privind competitivitatea industriei europene și dependența de importuri strategice.

Vulnerabilitate identificată de UE Problema economică Măsura pregătită de Comisia Europeană Obiectivul Bruxelles-ului Crizele energetice Creșterea dependenței de surse externe de energie și volatilitatea prețurilor Sprijinirea industriilor și furnizorilor europeni în proiectele strategice Consolidarea securității energetice europene Blocajele din lanțurile globale de aprovizionare Întârzieri și lipsuri de componente, materii prime și produse industriale Favorizarea companiilor europene în achizițiile publice Reducerea dependenței de furnizori externi Competiția industrială dintre marile puteri Presiune economică din partea SUA și Chinei asupra industriei europene Introducerea unei „preferințe europene” pentru contractele publice Protejarea competitivității economiei UE Dependența de materii prime și tehnologii externe Vulnerabilitate strategică în sectoare-cheie precum energia verde și industria auto Creșterea investițiilor în producția europeană Dezvoltarea autonomiei economice și industriale Acces inegal pe piețele internaționale Companiile europene întâmpină restricții în alte state Limitarea accesului la contractele UE pentru statele „necooperante” Obținerea reciprocității comerciale Utilizarea fondurilor europene în afara UE O parte importantă a banilor publici ajunge la firme din afara Uniunii Direcționarea investițiilor către companii europene Protejarea banilor contribuabililor europeni

Dacă măsurile vor fi adoptate, companiile din state care nu oferă acces echitabil firmelor europene ar putea întâmpina dificultăți în obținerea contractelor publice finanțate de Uniunea Europeană.

Analiștii economici consideră că această schimbare ar putea remodela relațiile comerciale globale și ar putea determina mai multe state să renegocieze condițiile de acces pe piețele lor interne.

În același timp, Bruxelles-ul încearcă să transmită un mesaj clar: accesul la una dintre cele mai mari piețe economice din lume va depinde tot mai mult de reciprocitate și de respectarea regulilor comerciale echitabile.