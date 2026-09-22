Ungaria a refuzat propunerea Ucrainei. Budapesta nu va intra în noul format de cooperare regională C8

Ungaria nu dorește să facă parte, în acest stadiu, din noul format de cooperare regională denumit Inițiativa pentru integrare carpatică „C8”, lansat la inițiativa Kievului. Anunțul a fost făcut recent de Ministerul ungar de Externe.

Ministerul ungar de Externe a transmis marți pentru AFP că Budapesta nu este membră a inițiativei, deși urmărește îndeaproape atât punerea acesteia în aplicare, cât și evoluția sa.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a inaugurat vinerea trecută primul summit dedicat cooperării dintre opt țări din regiunea Carpaților. Inițiativa lansată de Kiev are ca obiectiv consolidarea legăturilor economice cu statele vecine.

Noul format de cooperare trebuia să reunească Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Austria și Ungaria. Summitul inaugural al Inițiativei pentru integrare carpatică a avut loc în perioada 18-20 septembrie 2026, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.

Ministerul ungar de Externe a precizat marți că Ungaria nu este membră a inițiativei, dar urmărește îndeaproape modul în care aceasta este pusă în aplicare și evoluția noului format.

MAE ungar a explicat că Budapesta nu a semnat declarația adoptată la forum. Ungaria a fost reprezentată la eveniment printr-un atașat cu afaceri al ambasadei, fără ca acest lucru să însemne aderarea țării la inițiativă.

Potrivit informațiilor publice despre summit, formatul C8 a fost conceput ca o platformă de cooperare regională în domenii precum securitatea, energia, transporturile, logistica, investițiile și cooperarea economică transfrontalieră.

Deși face parte din Uniunea Europeană și NATO, Ungaria și-a consolidat legăturile cu Rusia după invadarea Ucrainei, sub conducerea premierului Viktor Orban.

Ulterior, guvernul său a fost înlocuit, după alegerile din acest an, de o majoritate condusă de conservatorul Peter Magyar. Noul guvern a inițiat o apropiere de Ucraina.

În iunie, Budapesta a încetat să blocheze deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Kievul. Decizia a venit în urma unui acord privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.

De atunci, însă, Ungaria a blocat din nou avansarea discuțiilor, acuzând Ucraina că nu pune în practică prevederile convenite privind această problemă, potrivit publicației menționate.