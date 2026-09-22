România a urcat pe podiumul Uniunii Europene la investiții. Rata de investire a ajuns la 25,6% din PIB în 2025

România a avut în 2025 o rată a formării brute de capital fix de 25,6% din PIB, cu peste patru puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Potrivit lui Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României (BNR), investițiile au reprezentat unul dintre principalele motoare ale economiei într-un an dificil.

România s-a situat în 2025 pe locul al treilea în Uniunea Europeană în funcție de rata de investire, după Cehia și Croația. Cristian Popa consideră că această poziționare reprezintă o performanță care trebuie remarcată în contextul consolidării fiscale.

Afirmațiile au fost făcute de Cristian Popa într-un articol intitulat „România în construcție”. Acumulările de capital fix au crescut cu 3,4% în 2025 și au contribuit cu aproape un punct procentual la dinamica PIB real, potrivit datelor prezentate de Cristian Popa.

„Este o performanţă care merită remarcată în contextul consolidării fiscale”, afirmă Cristian Popa.

Acesta subliniază că formarea brută de capital fix nu se referă exclusiv la investițiile publice în infrastructură. Indicatorul include investițiile realizate la nivelul întregii economii în active utilizate pe termen lung.

Printre acestea se numără clădirile, infrastructura, utilajele, echipamentele, mijloacele de transport și software-ul.

În opinia lui Cristian Popa, o economie aflată într-un proces de convergență nu se poate baza exclusiv pe consum. Acumularea de capital și creșterea productivității sunt considerate esențiale pentru dezvoltare.

Totodată, economistul atrage atenția că o rată ridicată de investire reprezintă un avantaj doar în măsura în care investițiile sunt realizate pe criterii de eficiență și performanță. Investițiile cu un multiplicator ridicat sunt cele care pot contribui la creșterea prosperității, în timp ce nu orice cheltuială de capital generează automat dezvoltare.

„Totuşi, o rată ridicată de investire este un avantaj numai dacă investiţiile sunt făcute pe criterii de eficienţă şi performanţă. Doar acele investiţii cu multiplicator mare ne vor duce spre prosperitate. Nu orice cheltuială de capital generează automat dezvoltare”, a subliniat Popa.

Investițiile publice au fost impulsionate în 2025 de o absorbție mai puternică a fondurilor europene. Această evoluție a compensat restrângerea finanțării provenite din surse naționale.

Cristian Popa consideră că situația reprezintă încă o dovadă a importanței apartenenței României la Uniunea Europeană. În viziunea sa, fondurile europene trebuie utilizate ca un instrument pentru dezvoltare, comparându-le cu o undiță care trebuie folosită pentru a produce dezvoltare, și nu cu un pește care este consumat.

Cristian Popa atrage atenția și asupra competiției tot mai intense pentru capital. Mai multe domenii necesită în prezent investiții semnificative, printre acestea numărându-se energia, infrastructura, apărarea, inteligența artificială și reindustrializarea.

În acest context, capitalul se îndreaptă către economiile și domeniile în care este tratat mai bine și rămâne acolo unde este bine primit. Potrivit lui Popa, investitorii urmăresc atât randamentul, cât și încrederea.

Nivelul ridicat al investițiilor realizate de România reprezintă, în opinia sa, un punct de plecare favorabil. Următoarea provocare este însă obținerea unui nivel cât mai mare de dezvoltare din fiecare leu investit.

Cristian I. Popa este membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Opiniile exprimate în articolul România în construcție îi aparțin și nu reprezintă poziția oficială a Băncii Naționale a României.