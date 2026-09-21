Alexandru Nazare, întâlniri importante la New York. Ministrul Finanțelor discută cu investitorii americani

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, face parte, în perioada 21-22 septembrie 2026, din delegația oficială a României la New York, condusă de Nicușor Dan, cu prilejul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

În cadrul vizitei, ministrul Finanțelor participă la o serie de întâlniri economice și financiare dedicate atragerii capitalului american pentru proiecte strategice, consolidării dialogului cu investitorii internaționali și dezvoltării dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România-SUA.

Luni, 21 septembrie, Alexandru Nazare participă la masa rotundă cu tema „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizată de Atlantic Council România la New York, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Finanțelor.

Evenimentul reunește investitori instituționali americani, instituții de finanțare a dezvoltării, reprezentanți ai instituțiilor de politici transatlantice, precum și oficiali guvernamentali și diplomatici din regiune.

Pentru România, participarea la acest eveniment continuă demersurile din ultimul an pentru întărirea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Accentul este pus pe energie, infrastructură, tehnologie, capacități de producție și integrarea companiilor românești în lanțurile transatlantice de aprovizionare.

Aceste direcții au fost abordate de ministrul Alexandru Nazare și în dialogul purtat în ultimele luni cu administrația americană, DFC, U.S. EXIM Bank și reprezentanți ai Congresului SUA.

Tot luni, ministrul Finanțelor participă la o întâlnire cu reprezentanții J.P. Morgan și cu investitori instituționali care au expunere pe titlurile de stat românești.

Discuțiile vizează evoluția finanțelor publice, continuarea consolidării fiscale, strategia de finanțare a statului și perspectivele economice ale României.

Întâlnirea continuă dialogul constant al Ministerului Finanțelor cu investitorii internaționali, inclusiv seria de discuții organizate în acest an împreună cu J.P. Morgan.

În cadrul celei mai recente întâlniri, desfășurate la București, discuțiile s-au concentrat asupra traiectoriei deficitului, costurilor de finanțare, continuării reformelor și absorbției fondurilor europene. Predictibilitatea și credibilitatea fiscală influențează direct condițiile în care România se finanțează pe piețele internaționale.

Marți, 22 septembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la o întâlnire cu Ben Black, CEO al U.S. International Development Finance Corporation, DFC.

Instituția guvernamentală americană are rolul de a mobiliza capital privat și de a finanța investiții în sectoare strategice precum infrastructura, energia și tehnologia avansată.

Întâlnirea continuă dialogul început în vizitele anterioare în Statele Unite și aprofundat ulterior la București. Discuțiile vizează posibile instrumente de finanțare pentru proiecte strategice românești și atragerea capitalului american în economie.

În discuțiile anterioare cu DFC, ministrul Finanțelor a evidențiat oportunități în domenii precum energia, infrastructura și tehnologia, precum și rolul pe care instituțiile financiare românești îl pot avea în structurarea unor astfel de investiții.

Participarea ministrului Finanțelor la aceste întâlniri, în cadrul delegației României la New York, urmărește conectarea mai strânsă a agendei strategice și de securitate a României cu agenda economică și investițională.