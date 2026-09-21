Doliu în lumea modei. Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la 27 de ani: Familia solicită intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă

Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani. Gerber era model și a decedat duminică într-un centru de reabilitare, potrivit documentelor depuse de Biroul Medicului Legist din Los Angeles County.

Cauza morții nu a fost menționată în documentele respective. Allie Jenkins, reprezentanta lui Cindy Crawford și a soțului acesteia, Rande Gerber, a transmis prin CBS că familia solicită intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă.

„Familia solicită intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă”, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Crawford.

Presley Gerber a devenit model, la fel ca mama sa, Cindy Crawford, și sora sa mai mică, Kaia Gerber. El și-a făcut debutul pe podium la vârsta de doar 16 ani, prezentând pentru casa de modă italiană Moschino, amintește BBC.

Ulterior, Presley Gerber a lucrat ca model pentru mai multe branduri cunoscute, printre care Burberry, Dolce & Gabbana și Bottega Veneta.

Tatăl său, Rande Gerber, este un om de afaceri cunoscut. Acesta a cofondat brandul de tequila Casamigos, împreună cu actorul George Clooney.

În ultimii ani, Presley Gerber a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală și despre consumul de droguri.

În 2023, acesta a vorbit despre dificultățile prin care a trecut în cadrul podcastului Studio 22. Gerber a povestit atunci despre problemele de sănătate mintală, depresie și alte dificultăți asociate perioadei prin care trecuse.

El a explicat că spera ca experiența sa să poată ajuta cel puțin o persoană sau chiar o sută de persoane să iasă dintr-o situație asemănătoare celei în care se aflase la un moment dat.

La rândul ei, Kaia Gerber a abordat recent problemele cu care s-a confruntat fratele său. În ediția din această lună a revistei American Vogue, sora lui Presley a discutat despre lupta acestuia cu dependența. Ea a explicat că o astfel de situație afectează întreaga familie și că experiența a determinat-o să se perceapă drept persoana care nu creează probleme și care evită să ceară ajutor.