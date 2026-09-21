Doliu în lumea modei. Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la 27 de ani: Familia solicită intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă
SURSA FOTO: Dreamstime - Doliu
Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani. Gerber era model și a decedat duminică într-un centru de reabilitare, potrivit documentelor depuse de Biroul Medicului Legist din Los Angeles County.
Presley Gerber a urmat cariera mamei sale în modeling
Cauza morții nu a fost menționată în documentele respective. Allie Jenkins, reprezentanta lui Cindy Crawford și a soțului acesteia, Rande Gerber, a transmis prin CBS că familia solicită intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă.
„Familia solicită intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă”, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Crawford.
Presley Gerber a devenit model, la fel ca mama sa, Cindy Crawford, și sora sa mai mică, Kaia Gerber. El și-a făcut debutul pe podium la vârsta de doar 16 ani, prezentând pentru casa de modă italiană Moschino, amintește BBC.
Ulterior, Presley Gerber a lucrat ca model pentru mai multe branduri cunoscute, printre care Burberry, Dolce & Gabbana și Bottega Veneta.
Tatăl său, Rande Gerber, este un om de afaceri cunoscut. Acesta a cofondat brandul de tequila Casamigos, împreună cu actorul George Clooney.
Presley Gerber vorbea despre problemele de sănătate mintală și consumul de droguri
În ultimii ani, Presley Gerber a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală și despre consumul de droguri.
În 2023, acesta a vorbit despre dificultățile prin care a trecut în cadrul podcastului Studio 22. Gerber a povestit atunci despre problemele de sănătate mintală, depresie și alte dificultăți asociate perioadei prin care trecuse.
El a explicat că spera ca experiența sa să poată ajuta cel puțin o persoană sau chiar o sută de persoane să iasă dintr-o situație asemănătoare celei în care se aflase la un moment dat.
La rândul ei, Kaia Gerber a abordat recent problemele cu care s-a confruntat fratele său. În ediția din această lună a revistei American Vogue, sora lui Presley a discutat despre lupta acestuia cu dependența. Ea a explicat că o astfel de situație afectează întreaga familie și că experiența a determinat-o să se perceapă drept persoana care nu creează probleme și care evită să ceară ajutor.
„Când se întâmplă aşa ceva într-o familie, toată lumea se simte cumva copleşită. Cred că acesta este şi motivul pentru care am început să mă consider cea mai uşor de gestionat şi nu am vrut niciodată să cer ajutor”, spunea Kaia Gerber.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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