Industria de voice acting din Coreea de Sud este în doliu după dispariția actriței vocale Seon Eun-hye. Vedeta a decedat pe data de 17, la vârsta de 40 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de colegul său de breaslă, actorul de voce Jung Sung-hoon, prin intermediul rețelelor sociale. Până în acest moment, cauza exactă a decesului nu a fost dezvăluită.

Născută în anul 1985, Seon Eun-hye s-a alăturat Teatrului de Voice Acting KBS în 2011, făcând parte din cea de-a 36-a promoție. După doi ani, și-a continuat cariera ca freelancer, activând constant în industrie până în 2024. Vocea sa a devenit familiară publicului larg prin participarea în producții apreciate, printre care și animația „Black Rubber Shoes”, un titlu emblematic pentru mai multe generații.

În plan personal, Seon Eun-hye era căsătorită cu Choi Jae-ho, președintele Asociației Actorilor de Voice din Coreea. Relația lor a început în perioada în care aceasta îi era elevă, în timpul stagiului profesional, iar ulterior cei doi s-au căsătorit. Actrița lasă în urmă soțul și fiul lor.

Industria divertismentului din Coreea de Sud continuă să fie marcată de pierderi dureroase, după ce mai multe figuri îndrăgite au încetat din viață în ultimii ani.

Aceste decese au avut un impact profund asupra opiniei publice și au scos la lumină presiunile uriașe din spatele fațadei strălucitoare a industriei de divertisment. Subiecte precum sănătatea mintală, condițiile de muncă, stigmatizarea greșelilor personale și hărțuirea cibernetică au devenit tot mai discutate, fiind privite acum ca probleme sistemice, nu cazuri izolate.

Una dintre cele mai șocante pierderi a fost cea a actriței Kim Sae-ron, care a decedat la doar 24 de ani, în Seul. Potrivit autorităților, nu au fost descoperite semne de violență sau un bilet de adio. Cariera ei, începută la vârsta de 9 ani, fusese umbrită în ultimii ani de un incident de conducere sub influența alcoolului, care a atras o avalanșă de critici online. Deși și-a asumat responsabilitatea și a încercat să se redreseze, presiunea publică și dificultățile financiare și-au spus cuvântul.

O altă pierdere dureroasă este cea a designerului Kim Rieul, cunoscut pentru reinventarea hanbok-ului tradițional și pentru colaborările sale cu staruri K-pop precum BTS și MONSTA X. Născut Kim Jong-won, acesta a murit în 2025, la doar 32 de ani. Trupul său a fost găsit în fața locuinței părinților săi, iar ancheta este încă în desfășurare.

În 2023, lumea K-pop a fost zguduită de moartea lui Moonbin, membru al trupei ASTRO, care s-a stins din viață la 25 de ani. Dispariția sa a evidențiat din nou presiunile psihice uriașe la care sunt supuși idolii din industrie. Familia, colegii de trupă și fanii din întreaga lume i-au adus omagii emoționante.

Tot în 2023, actorul Lee Sun-kyun, cunoscut publicului internațional pentru rolul său din filmul premiat „Parasite”, a fost găsit decedat într-o mașină parcată într-un parc din Seul. În vârstă de 48 de ani, acesta se afla în mijlocul unei anchete controversate, pe care o negase. Moartea sa a lăsat în urmă o familie îndurerată și numeroase semne de întrebare.

Actrița Jung Chae-yul a fost găsită fără viață în locuința sa, în timp ce filma pentru o nouă dramă. Postările sale recente de pe rețelele sociale au fost ulterior intens analizate de fani, devenind virale după moartea ei.

De asemenea, cântăreața de trot Haesoo, în vârstă de 29 de ani, a fost găsită decedată într-o cameră de hotel, lăsând în urmă un bilet de adio.

În 2025, comunitatea wellness din Coreea de Sud a pierdut-o pe Lee Yoo-joo, o instructoare de yoga apreciată, cunoscută publicului larg din aparițiile sale în emisiunea „Infinite Challenge”.