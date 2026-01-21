Rob Hirst, bateristul și unul dintre fondatorii emblematicului grup australian Midnight Oil, a pierdut lupta cu un cancer pancreatic, la vârsta de 70 de ani.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de Peter Garrett, solistul trupei, care a transmis că întreaga formație este „distrusă și îndurerată” de această pierdere, adăugând că muzica lui Rob va rămâne veșnic vie.

„Suntem distruşi şi îndureraţi de pierderea fratelui nostru Rob. Deocamdată nu există cuvinte, dar vor exista întotdeauna cântece”, a scris pe reţelele de socializare Peter Garrett.

Midnight Oil, înființată în anii 1970, s-a remarcat printr-un stil care combina energia punk cu mesaje politice și preocupări ecologice, devenind rapid una dintre cele mai influente trupe rock australiene. Inițial, membrii formației cântau în pub-uri și vizau publicul muncitor, iar creativitatea lor s-a concretizat în 13 albume de studio lansate de-a lungul a aproape cinci decenii.

„Eram diferiţi, între intensitatea punk şi mesajele politice care îi încurajau să privească dincolo de ferestrele lor”, povestea Garrett .

Rob Hirst a fost nu doar motorul ritmic al trupei, ci și coautor al unor hituri care au rămas în memoria colectivă, precum „Beds Are Burning”, „The Dead Heart”, „Short Memory” sau „King of the Mountain”.

În paralel, el și-a explorat propriile proiecte muzicale, lansând patru albume cu The Ghostwriters.

Trupa s-a destrămat în 2002, când Peter Garrett a intrat în politică, pentru ca în 2016 să revină pe scenă, participând la festivaluri internaționale. Ultima apariție live a lui Rob Hirst a avut loc în 2022, la Vieilles Charrues în Franța. Recent, formația a mai fost îndoliată și de pierderea basistului Bones Hillman.

Unul dintre ultimele proiecte ale trupei, „The Makarrata Project”, reflectă angajamentul lor față de comunitățile aborigene, fiind un album realizat în colaborare cu artiști autohtoni.

În aprilie 2023, Hirst a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în stadiu trei, iar doi ani mai târziu a dezvăluit public boala pentru a atrage atenția asupra acestei afecțiuni grave. Chiar și în perioada în care nu mai putea susține concerte intense, el a continuat să compună muzică, demonstrând devotamentul său pentru artă.

Pe lângă activitatea muzicală, Rob a fost și un filantrop implicat. În octombrie 2025, a scos la licitație tobele sale Ludwig negre din 1979, folosite în fiecare turneu Midnight Oil, strângând 90.000 de dolari pentru organizații caritabile, printre care MusicNT și Support Act.