Dash Crofts, cunoscut ca jumătatea celebrului duo american Seals and Crofts, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Artistul a murit în urma complicațiilor apărute după o intervenție chirurgicală pe cord, potrivit informațiilor transmise de familia sa și de producătorul formației, Louie Shelton.

Dispariția sa vine la câțiva ani după moartea partenerului său muzical, Jim Seals (2022), încheind definitiv povestea unuia dintre cele mai influente proiecte ale genului soft rock.

În anii 1970, Seals and Crofts au devenit un nume de referință în muzica americană, contribuind decisiv la popularizarea stilului soft rock. Deși nu au avut niciodată un single nr. 1 în topul Billboard Hot 100, impactul lor cultural a fost major.

Cele mai cunoscute piese ale lor includ:

„Summer Breeze” (1972) – hit definitoriu al formației

„Diamond Girl” (1973)

„Get Closer” (1976)

„We May Never Pass This Way (Again)”

„I’ll Play for You”

„You’re the Love”

„Summer Breeze” rămâne cea mai iconică piesă a duo-ului, asociată și astăzi cu estetica relaxată și melancolică a muzicii anilor ’70.

Înainte de succesul lor internațional, Dash Crofts și Jim Seals au avut o carieră în zona rock-ului mai energic și au fost membri ai formației The Champs, cunoscută pentru hitul „Tequila”.

Transformarea lor muzicală a început după mutarea în Los Angeles și apropierea de scena folk-rock. În această perioadă, ambii artiști au adoptat credința Baha’i, element care a influențat profund temele muzicii lor.

În anii de vârf, Seals and Crofts au devenit un fenomen radio, fiind prezenți constant în topurile americane și în clasamentele adult contemporary.

Totuși, cariera lor nu a fost lipsită de controverse. În 1974, au lansat piesa „Unborn Child”, cu mesaj anti-avort, inspirat de convingerile lor religioase. Decizia a generat tensiuni cu casa de discuri Warner Bros., dar a rămas una dintre cele mai discutate piese ale lor.

Odată cu schimbările din industria muzicală de la finalul anilor ’70 și apariția disco-ului, popularitatea duo-ului a început să scadă. Formația s-a destrămat oficial în 1980.

Au existat reuniuni scurte în anii ’90 și 2000, inclusiv un album lansat în 2004, dar fără impact comercial major.