Fotbalul turc traversează momente de mare tristețe după ce fostul selecționer și antrenor secund al naționalei, Çetin Güler, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.

Anunțul oficial a fost făcut de Federația Turcă de Fotbal, cu doar câteva zile înaintea meciului de baraj cu România pentru Cupa Mondială 2026.

Çetin Güler a fost un nume important în fotbalul turc încă din anii ’60. A început să joace la Fenerbahçe, unde a trecut de la echipa de juniori la cea de seniori, și a continuat la cluburi precum Kasımpaşa, Hacettepe GK și Gençlerbirliği. Ca atacant, a fost apreciat pentru tehnica și inteligența sa tactică, contribuind semnificativ la succesul echipelor la care a evoluat.

După retragerea din activitatea de jucător, Güler a ales calea antrenoratului, debutând ca antrenor secund la Galatasaray, unul dintre cele mai prestigioase cluburi din Turcia. Ulterior, a pregătit echipe precum Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Kocaelispor și multe altele, iar între 1974 și 1975 a fost antrenor secund al naționalei de seniori sub mandatul lui Coşkun Özarı.

Pe lângă cariera de antrenor, Çetin Güler a fost implicat activ în formarea noilor generații de antrenori. A ocupat funcții importante în Departamentul de Educație a Antrenorilor și în Departamentul pentru Drepturile Antrenorilor din cadrul Federației Turce de Fotbal, contribuind la modernizarea și profesionalizarea fotbalului din țară.

Federația a transmis:

„Am aflat cu profundă tristeţe despre decesul lui Çetin Güler, una dintre figurile valoroase ale fotbalului turc, fost antrenor al echipei naţionale de seniori şi al echipei naţionale de tineret.”

Trupul neînsuflețit al lui Çetin Güler va fi înmormântat la Cimitirul Tepeköy din Büyükada, după rugăciunea de după-amiază de la Moscheea Hamidiye. Comunitatea fotbalistică turcă se pregătește să-i aducă un ultim omagiu unui profesionist dedicat sportului.