Carrie Anne Fleming, cunoscută actriță de la Hollywood, care a jucat în numeroase producții horror, a murit. A decedat din cauza complicațiilor medicale asociate cancerului la sân. S-a stins din viață la doar 51 de ani.

Moartea ei a avut loc în Sidney, în provincia canadiană British Columbia. Informația a fost confirmată de Jim Beaver, colegul ei de platou din „Supernatural”, pentru „Variety”.

„Era o forță a vitalității și a bunăvoinței și o fire uimitor de bună, cu un râs extatic și o personalitate absolut adorabilă care părea să nu aibă un întrerupător”, a scris Jim Beaver pe rețelele sociale.

Reprezentantul vedetei a declarat pentru „PEOPLE” că decesul ei a avut loc pe data de 26 februarie.

„A murit în pace, alături de cei dragi. A fost un mare privilegiu să o cunosc pe Carrie. Era un suflet frumos, inspiratoare și, mai presus de toate, bună. Ne va lipsi foarte mult”, a informat reprezentantul ei.

Carrie Anne Fleming s-a născut pe 16 august 1974, în Digby, Nova Scotia, și ulterior s-a mutat în Columbia Britanică, unde a urmat cursurile liceului Mount Douglas Senior Secondary din Victoria. Ea și-a continuat studiile în domeniul teatrului la Kaleidoscope Theatre și la Kidco Theatre Dance Company, dezvoltându-și pasiunea pentru actorie încă din tinerețe.

Actrița canadiană și-a început cariera în film și televiziune cu roluri în seriale precum „Viper” și în filmul „Happy Gilmore” cu Adam Sandler. În timp, a continuat să joace roluri mai mici până a fost descoperită de renumitul regizor Dario Argento, care a distribuit-o în 2005 în episodul „Jenifer” din „Masters of Horror”, interpretând o femeie desfigurată cu tendințe canibale. De-a lungul carierei sale, Fleming a apărut în numeroase producții horror, inclusiv „The Tooth Fairy” și „Bloodsuckers”.

Pe lângă aparițiile sale în film și seriale, Carrie Anne Fleming a avut un rol recurent în popularul serial „Supernatural”, unde a interpretat-o pe Karen Singer, soția personajului Bobby Singer, jucat de Jim Beaver. Mai târziu, ea a jucat timp de cinci sezoane rolul lui Candy Baker în serialul „iZombie”, tot de pe CW. Cariera sa de televiziune a inclus și apariții în seriale precum „Supergirl”, „UnREAL”, „Continuum”, „Alice”, „Knights of Bloodsteel”, „The 4400”, „The L Word”, „Smallville”, „The Dead Zone”, „Stargate SG-1” și „Secret Agent Man”.

Pe lângă activitatea sa în televiziune și film, Fleming a jucat și pe scenă în producții de teatru precum „Noises Off”, „Romeo and Juliet” și „Steel Magnolias”. Actrița a murit la vârsta de 51 de ani, lăsând în urmă fiica sa, Madalyn Rose.