Patriarhul Filaret rămâne una dintre cele mai importante figuri ale ortodoxiei ucrainene moderne, fiind asociat direct cu procesul de desprindere a Bisericii din Ucraina de sub influența Moscovei. Moartea sa a fost confirmată oficial de Mitropolitul Epifanie, care a subliniat impactul major al activității sale asupra vieții religioase din Ucraina.

În mesajul transmis public, liderul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a evidențiat rolul esențial pe care Patriarhul Filaret l-a avut în menținerea coeziunii religioase.

„Ne vom aminti întotdeauna de instrucțiunile Patriarhului Filaret privind importanța menținerii unității Bisericii Ucrainene, precum și lecțiile sale despre conciliere, smerenie și slujire dedicată lui Dumnezeu și oamenilor”, a transmis Mitropolitul Epifanie.

Dispariția Patriarhului Filaret vine după ce acesta fusese internat recent în spital, pe fondul unor probleme de sănătate asociate vârstei și unor afecțiuni cronice. Decesul său închide un capitol important din istoria religioasă contemporană a Ucrainei.

Cariera sa s-a întins pe parcursul mai multor decenii și a traversat perioade politice și religioase extrem de diferite, de la regimul sovietic până la Ucraina independentă. În această perioadă, Patriarhul Filaret a fost implicat direct în transformări majore ale structurii bisericești din regiune.

Patriarhul Filaret și-a început activitatea religioasă în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, în perioada în care Ucraina făcea parte din Uniunea Sovietică. În acea etapă, a ocupat funcții importante, inclusiv poziția de Mitropolit al Kievului, una dintre cele mai influente din structura bisericească.

După destrămarea Uniunii Sovietice, contextul geopolitic și religios s-a schimbat radical, iar Filaret a devenit un actor central în eforturile de creare a unei biserici ortodoxe independente în Ucraina. Numele său a fost asociat constant cu ideea de autonomie religioasă și cu lupta pentru separarea de Patriarhia Moscovei.

În 1995, a preluat conducerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia Kievului, asumându-și titlul de Patriarh al Kievului și al Întregii Rusii-Ucrainei. Din această poziție, a continuat să promoveze consolidarea unei identități religioase distincte pentru Ucraina.

Activitatea sa nu a fost lipsită de controverse, mai ales în ultimii ani, când diferențele de opinie privind organizarea și conducerea bisericii au devenit mai vizibile. Aceste tensiuni au reflectat complexitatea procesului de redefinire a structurii religioase într-un context politic și social în continuă schimbare.

În 2019, Patriarhul Filaret a fost decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, una dintre cele mai înalte distincții ale statului, ca recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea vieții religioase și la afirmarea identității naționale. Această distincție a confirmat rolul său nu doar ca lider religios, ci și ca simbol al unui moment definitoriu pentru Ucraina modernă.