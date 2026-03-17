Ambasadorul şi Profesorul universitar Dr Ion M. Anghel a încetat din viață. A murit chiar astăzi, 17 martie. Nefericitul anunț a fost făcut de către Fundația Europeană Titulescu, care a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate.

„La trecerea la cele veșnice a „seniorului diplomaţiei române”, exemplu de profesionalism şi erudiţie, mentor a generaţii de diplomaţi, ne aplecăm cu respect fruntea omagiindu-i opera şi memoria. Fundaţia Europeană Titulescu Preşedinte Prof.univ. Dr Adrian NĂSTASE”

Ion M. Anghel s-a născut pe 12 decembrie 1927, în comuna Măstăcani, județul Galați. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București între 1948 și 1952, fiind șef de promoție, și a obținut ulterior titlurile de Doctor în Drept internațional (1967) și Drept civil (1968) la aceeași instituție.

În 1 octombrie 1969 a început cariera sa în Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Tratatelor, parcurgând treptat ierarhia diplomatică de la consilier juridic până la gradul de Ambasador. În cadrul MAE, a deținut funcții importante, fiind Director al Direcției Consulare între 1970 și 1979, șef al Compartimentului și Consiliului Juridic în perioadele 1981–1982 și 1984–1985, și consilier al ministrului între 1990 și 1993.

Reputat jurist și diplomat de excepție, Ion M. Anghel a servit România cu profesionalism, devotament și onoare timp de decenii, desfășurând numeroase misiuni externe și reprezentând țara în foruri internaționale.

Printre aceste misiuni se numără funcția de Însărcinat cu afaceri în Cipru între 1979 și 1984, activitatea în Italia și Malta între 1984 și 1989, reprezentarea României la FAO și UNIDROIT, funcția de Consul General la San Marino între 1985 și 1989 și mandatul de Ambasador al României la Haga (Țările de Jos) între 1993 și 1994. Chiar și după pensionarea pentru limită de vârstă, la 1 iulie 1996, a continuat să activeze în organisme internaționale, precum Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga (1988–2000), și ca expert ONU.

În paralel cu activitatea diplomatică, Ion M. Anghel a fost cadru didactic între 1950 și 2018, activând în diverse universități și instituții de învățământ superior, civile și militare, și avansând până la gradul de Profesor universitar.

A desfășurat o intensă activitate științifică, publicând peste 35 de cărți de referință, printre care „Dreptul tratatelor”, „Dreptul diplomatic și consular”, „Tratatul internațional și Dreptul intern”, „Diplomația Uniunii Europene”, „Tratatul de la Trianon” și „Politica externă a României cu privire la Basarabia reflectată în activitatea diplomaților săi”, precum și aproape 200 de articole și studii. De asemenea, a susținut numeroase conferințe atât în țară, cât și în străinătate.

Ion M. Anghel a fost președinte fondator al Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră în 2003, membru al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI), membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România și Doctor Honoris Causa al Universității Valahia din Târgoviște.

A fost, de asemenea, membru și colaborator activ al Fundației Europene Titulescu, contribuind la proiecte majore, printre care seria de volume „Pagini din Diplomația României”, și a fost distins în 2007 cu Premiul internațional Nicolae Titulescu.