Doliul în lumea filmului a fost confirmat oficial după ce familia actorului Nicholas Brendon a transmis vestea morții acestuia, precizând circumstanțele în care s-a produs decesul. Actorul a murit vineri, în somn, la vârsta de 54 de ani, iar apropiații au subliniat că moartea a survenit din cauze naturale, scriu cei de la The Guardian.

Într-un comunicat public, familia a vorbit despre omul din spatele personajelor care l-au consacrat, dar și despre pasiunile sale din ultimii ani.

„Cei mai mulţi oameni îl cunosc pe Nicky pentru munca sa ca actor şi pentru personajele cărora le-a dat viaţă de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi artă. Nicky iubea să-şi împărtăşească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii şi fanii săi”, a declarat familia.

Apropiații au insistat asupra laturii sensibile și creative a actorului, evidențiind că arta a devenit o formă autentică de exprimare pentru el.

„Era pasionat, sensibil şi mereu motivat să creeze. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înţeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalităţii sale”, a mai transmis familia actorului.

Moartea sa marchează o pierdere importantă pentru industria de divertisment, mai ales pentru generațiile care au crescut urmărindu-l în producții de succes.

Nicholas Brendon a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din serialul „Buffy, spaima vampirilor”, unde a interpretat personajul Xander, unul dintre cei mai apropiați aliați ai protagonistei. Prezența sa constantă în serial și aportul de umor au contribuit decisiv la succesul producției.

După anunțul decesului, colegii de platou au transmis mesaje de condoleanțe și amintiri personale. Actrița Alyson Hannigan, care a interpretat rolul lui Willow Rosenberg, a rememorat relația apropiată pe care o avea cu acesta.

„Dragul meu Nicky, îţi mulţumesc pentru anii de râsete, iubire şi Dodgers”, a scris Alyson Hannigan. „Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar. Te iubesc. Odihneşte-te în pace”, a mai spus ea.

Pe lângă rolul emblematic din „Buffy”, Brendon a avut o carieră activă în televiziune, apărând în seriale precum „Criminal Minds”, „Private Practice” și „Kitchen Confidential”, o adaptare inspirată din memoriile lui Anthony Bourdain. De asemenea, a jucat în filme precum „Demon Island” și „Psycho Beach Party”, consolidându-și statutul de actor versatil.

De-a lungul vieții, Nicholas Brendon s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, despre care a vorbit deschis în anumite momente. Născut în 1971, în Los Angeles, actorul a explicat că actoria l-a ajutat să își gestioneze bâlbâiala, devenind ulterior purtător de cuvânt pentru Stuttering Foundation of America.

În ultimii ani, situația sa medicală a fost complicată de un diagnostic serios. În 2023, Brendon a dezvăluit că suferă de un defect cardiac congenital și că a trecut printr-un infarct. În plus, actorul era afectat și de sindromul cozii de cal, o afecțiune neurologică gravă.

În ciuda acestor dificultăți, familia a subliniat că actorul își păstrase optimismul și urma tratamentele necesare.