L-au văzut milioane de oameni în Game of Thrones și Doctor Who. Actorul Tom Chadbon a murit

Actorul britanic Tom Chadbon, apreciat pentru numeroasele sale roluri din televiziune și film, a murit la vârsta de 80 de ani. De-a lungul unei cariere întinse pe mai multe decenii, acesta a devenit o prezență familiară pentru public prin aparițiile sale în producții de succes, precum Doctor Who, Game of Thrones și filmul Casino Royale din seria James Bond.

Tom Chadbon a fost recunoscut drept un actor de personaj cu o activitate diversă, având roluri recurente în seriale precum Casualty, Where The Heart Is și Crown Prosecutor. De-a lungul timpului, a colaborat cu numeroase producții britanice de televiziune și teatru, consolidându-și reputația în industria de profil.

Decesul actorului a fost confirmat după ce editura cu care colabora a transmis un mesaj public în care a anunțat că acesta s-a stins din viață în weekendul trecut.

„Ne pare rău să auzim vestea că Tom Chadbon a decedat weekendul trecut”, au transmis reprezentanții Fantom Events într-o postare publicată pe Instagram.

În același mesaj, editura a amintit câteva dintre cele mai cunoscute proiecte din cariera actorului. „Tom era o față familiară pentru mulți datorită numeroaselor sale apariții în televiziune și film, inclusiv în Doctor Who, James Bond și Game Of Thrones.”

Reprezentanții Fantom Events au evidențiat și relația profesională pe care au avut-o cu actorul. „A fost întotdeauna un om cald și prietenos cu care să lucrezi și transmitem condoleanțe familiei sale în aceste momente triste.”

Născut în Luton, comitatul Bedfordshire, Tom Chadbon a devenit cunoscut prin numeroase roluri secundare interpretate în seriale britanice de succes, fiind o prezență constantă pe micile ecrane timp de mai multe decenii.

Actorul a apărut în producții precum Blake’s 7, Heartbeat, Holby City, Silent Witness, Rebecca și The Bill, demonstrând o versatilitate care i-a permis să interpreteze personaje din genuri foarte diferite.

Format la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art (RADA), Tom Chadbon și-a făcut debutul pe scenă în anul 1967, la Teatrul Phoenix din Leicester, potrivit IMDb. Ulterior, și-a continuat activitatea în spectacole clasice montate la Bristol Old Vic, Teatrul Național și pe scenele din West End-ul londonez.

Pe parcursul carierei sale, a mai jucat în seriale precum Taggart, Peep Show, Midsomer Murders, Father Brown, Within These Walls și The Memoirs Of Sherlock Holmes, adăugând numeroase alte producții importante în filmografia sa.

În cinematografie, Tom Chadbon a făcut parte din distribuția filmului Casino Royale din 2006, prima producție din seria James Bond în care Daniel Craig l-a interpretat pe agentul 007. Din filmografia sa mai fac parte titluri precum The Beast Must Die, Coming Out Of The Ice și Dance With A Stranger.

Printre cele mai apreciate interpretări ale sale se numără cele din universul Doctor Who. Actorul a apărut pentru prima dată în serial în 1979, interpretând detectivul particular Duggan. Șapte ani mai târziu, a revenit în producție în rolul lui Merdeen, personaj care îl sprijină pe cea de-a șasea întruchipare a Doctorului, interpretată de Colin Baker, în lupta împotriva sistemului corupt de pe planeta Ravolox.

Una dintre ultimele sale apariții televizate a fost în 2017, când l-a interpretat pe High Septon Maynard în serialul fantasy Game of Thrones, rol care a completat o carieră marcată de prezențe constante în unele dintre cele mai cunoscute producții britanice și internaționale.