John Cusack împlinește azi 60 de ani. La câți ani și-a început cariera actorul din „Being John Malkovich” I AUDIO

John Cusack, actorul cunoscut pentru rolul său din filmul „Being John Malkovich”, împlinește 60 de ani pe 28 iunie 2026. Născut în Evanston, Illinois, într-o familie de origine irlandezo-americană, Cusack și-a început cariera în cinematografie încă din adolescență.

Debutul său pe marele ecran a avut loc la doar 17 ani, în comedia romantică „Class” (1983), unde a jucat alături de Rob Lowe și Andrew McCarthy. În anii care au urmat, el a apărut în producții celebre precum „Sixteen Candles” (1984), „The Sure Thing” (1985), „Better Off Dead…” (1985) și „Say Anything…” (1989).

Unul dintre rolurile notabile ale lui Cusack este în filmul „The Grifters” (1990), care prezintă povestea unor personaje implicate în jocuri de înșelătorie în Los Angelesul anilor 1990. La 22 de ani, actorul a fondat compania de teatru „The New Criminals” în Chicago, regizând și producând mai multe spectacole.

În 1992, împreună cu colegii Steve Pink și D.V. DeVincentis, a înființat „New Crime Productions”, o companie dedicată producției de filme. Prima producție a acesteia a fost comedia „Grosse Pointe Blank” (1997), în care Cusack a interpretat un asasin carismatic.

John Cusack a continuat să joace în filme de succes, precum „Con Air” (1997), „Midnight in the Garden of Good and Evil” (1997) și „Being John Malkovich” (1999). În acest ultim film, a interpretat rolul unui păpușar care descoperă un portal spre mintea actorului John Malkovich, o prestație care i-a adus mai multe nominalizări la festivaluri de profil.

În 2000, pentru rolul din „High Fidelity”, Cusack a fost nominalizat la Teen Choice Awards, Globurile de Aur și BAFTA. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme, printre care „Serendipity” (2001), „Runaway Jury” (2003), „Must Love Dogs” (2005), „Grace Is Gone” (2007), „Maps to the Stars” (2014) – pentru care a primit un premiu la Canadian Screen Awards – și „Dragon Blade” (2015).

În ultimii ani, John Cusack a apărut în producții precum „Pursuit” (2022), „Decoded” (2024), „Detective Chinatown 1900” (2025) și „Fog of War” (2025). În aprilie 2012, actorul a fost onorat cu o stea pe Bulevardul Celebrităților din Los Angeles.