Potrivit informațiilor publicate de TMZ, Afrika Bambaataa ar fi murit în statul Pennsylvania, în urma unor complicații cauzate de cancer. Născut Lance Taylor în cartierul Bronx din New York City, Afrika Bambaataa a crescut într-o perioadă marcată de mișcările pentru drepturile civile și a devenit una dintre vocile care au redefinit cultura urbană din SUA.

În 1973, a cofondat Universal Zulu Nation, o mișcare care și-a propus să transforme energia tinerilor din stradă într-o forță creativă, promovând valori precum pacea, unitatea, dragostea și distracția. Reprezentanții Hip Hop Alliance au subliniat contribuția sa majoră la formarea unei mișcări globale și impactul asupra muzicii și culturii.

„A contribuit la formarea unei mișcări globale”, au transmis reprezentanții Hip Hop Alliance, subliniind impactul său asupra muzicii și culturii.

Artistul a devenit cunoscut la nivel mondial în anii ’80, în special datorită piesei Planet Rock, lansată în 1982, considerată una dintre creațiile care au redefinit sunetul hip-hop-ului. De-a lungul carierei, a colaborat cu artiști importanți precum James Brown și John Lydon și s-a implicat în proiecte cu mesaj social, inclusiv în piesa anti-apartheid Sun City, lansată în 1985.

În adolescență, Afrika Bambaataa a fost membru al gangului Black Spades, însă și-a folosit influența pentru a schimba direcția culturii străzii, orientând-o către muzică, dans și exprimare artistică. Viziunea sa a contribuit decisiv la transformarea Bronx-ului într-un adevărat leagăn al unei culturi care a ajuns în toate colțurile lumii, așa cum au evidențiat reprezentanții Hip Hop Alliance.

În ultimii ani, moștenirea sa a fost umbrită de controverse. Artistul a fost vizat de acuzații grave de abuz sexual și trafic de minori, pe care le-a negat constant. În 2016, s-a retras de la conducerea Universal Zulu Nation în urma scandalului, iar în 2025 a pierdut un proces civil în care era acuzat de astfel de fapte, după ce nu s-a prezentat în instanță. Reprezentanții Hip Hop Alliance au recunoscut că aceste acuzații au complicat moștenirea sa artistică, care rămâne un subiect de discuții serioase în comunitate.

Dincolo de controverse, Afrika Bambaataa rămâne una dintre personalitățile-cheie în nașterea și dezvoltarea hip-hop-ului, influența sa fiind resimțită până în prezent în muzică, dans și cultura urbană la nivel global.