Actrița americană Dee Freeman a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, din cauza unui cancer pulmonar în stadiul 4. Decesul a fost confirmat de familie la începutul lunii aprilie, la scurt timp după trecerea sa în neființă.

Cancerul pulmonar este o boală malignă în care celulele anormale se dezvoltă necontrolat în țesutul plămânilor. Este una dintre cele mai frecvente și mai grave forme de cancer la nivel global, deoarece este adesea depistat târziu și poate evolua rapid.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentantul său, Dee Freeman a murit pe 2 aprilie, după o perioadă de luptă cu o formă agresivă de cancer pulmonar. Familia a descris procesul ca fiind unul dificil, dar marcat de demnitate, curaj și reziliență.

Într-un mesaj public, apropiații au transmis că actrița s-a stins liniștit și că a fost profund susținută de familie, prieteni și fani pe parcursul tratamentului. De asemenea, aceștia au mulțumit publicului pentru mesajele de încurajare și solidaritate primite în perioada bolii.

„În numele familiei sale, cu cea mai profundă tristețe vă împărtășim această veste. Dee s-a stins liniștit pe 2 aprilie, după o luptă curajoasă și fără teamă cu cancerul”, a transmis familia într-o descriere alături de o fotografie a actriței. „Le mulțumim tuturor celor care au susținut-o pe Dee în timpul luptei sale. A fost copleșită să vadă câți oameni au ținut la ea și au încurajat-o”, a continuat mesajul. „Știm că Dee este sus în ceruri, fiind forța a naturii care a fost întotdeauna. Acum o face cu aripile ei de înger. Odihnește-te în pace, Dee.”

Dee Freeman a avut o carieră extinsă în televiziune, fiind cunoscută pentru apariții în producții populare și longevive. Printre cele mai importante roluri se numără participările din:

The Young and the Restless

Seinfeld

Dexter

Sistas (producție Tyler Perry)

De-a lungul timpului, ea a apărut și în numeroase alte seriale de succes, inclusiv ER, The X-Files, 3rd Rock from the Sun, Shameless și NCIS: Los Angeles, consolidându-și reputația de actriță versatilă de televiziune.

Înainte de cariera artistică, Dee Freeman a servit timp de șase ani în United States Marine Corps, o experiență care i-a influențat disciplina și parcursul profesional ulterior.

Debutul său în actorie a avut loc în 1995, într-un episod al serialului Coach. Ulterior, a continuat să apară constant în producții TV, construindu-și o carieră stabilă în industria divertismentului american.

Ultimul rol notabil al actriței a fost în serialul Sistas, difuzat în ianuarie, iar înainte de acesta a apărut și într-un episod din 2022 al producției Reasonable Doubt.