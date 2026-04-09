Alexandru Nazare a anunțat joi, 9 aprilie 2026, că Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Ministerul Culturii, a demarat un proces amplu de revizuire a legislației privind timbrul muzical.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a descris inițiativa ca fiind o „gură de oxigen” vitală pentru artiști și organizatorii de evenimente, după ani de incertitudine legislativă, potrivit postării de pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine în urma unor consultări extinse cu reprezentanții mediului artistic, scopul principal fiind eliminarea barierelor birocratice și a costurilor impredictibile care au afectat sectorul cultural. Noua reglementare promite să aducă stabilitate într-un domeniu marcat adesea de tensiuni între autorități și creatori.

Obiectivele principale ale reformei vizează simplificarea radicală a cadrului legal. Ministrul a subliniat că actualul sistem de calcul al timbrului muzical este greoi și generează confuzie, punând o presiune disproporționată asupra celor care produc actul cultural.

Prin noile modificări, se urmărește stabilirea unor reguli de calcul precise, care să permită organizatorilor o planificare financiară riguroasă a concertelor și festivalurilor.

Un alt pilon central al proiectului este transparența. Executivul își propune să implementeze mecanisme stricte de monitorizare, astfel încât sumele colectate să fie direcționate eficient către sprijinirea creatorilor români.

Ne dorim un cadru mai simplu și mai corect, care să răspundă nevoilor reale din industrie, a explicat Alexandru Nazare.

Dialogul cu organizațiile de profil va continua în perioada următoare, pentru a se asigura că forma finală a legii va susține dezvoltarea culturii pe termen lung.