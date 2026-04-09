Reformă majoră pentru industria muzicală din România. Alexandru Nazare anunță modificări legislative privind timbrul muzical
Alexandru Nazare a anunțat joi, 9 aprilie 2026, că Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Ministerul Culturii, a demarat un proces amplu de revizuire a legislației privind timbrul muzical.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a descris inițiativa ca fiind o „gură de oxigen” vitală pentru artiști și organizatorii de evenimente, după ani de incertitudine legislativă, potrivit postării de pe pagina sa de Facebook.
Decizia vine în urma unor consultări extinse cu reprezentanții mediului artistic, scopul principal fiind eliminarea barierelor birocratice și a costurilor impredictibile care au afectat sectorul cultural. Noua reglementare promite să aducă stabilitate într-un domeniu marcat adesea de tensiuni între autorități și creatori.
Actualul sistem de calcul al timbrului muzical era greoi și genera confuzie
Obiectivele principale ale reformei vizează simplificarea radicală a cadrului legal. Ministrul a subliniat că actualul sistem de calcul al timbrului muzical este greoi și generează confuzie, punând o presiune disproporționată asupra celor care produc actul cultural.
Prin noile modificări, se urmărește stabilirea unor reguli de calcul precise, care să permită organizatorilor o planificare financiară riguroasă a concertelor și festivalurilor.
Un alt pilon central al proiectului este transparența. Executivul își propune să implementeze mecanisme stricte de monitorizare, astfel încât sumele colectate să fie direcționate eficient către sprijinirea creatorilor români.
Ne dorim un cadru mai simplu și mai corect, care să răspundă nevoilor reale din industrie, a explicat Alexandru Nazare.
Dialogul cu organizațiile de profil va continua în perioada următoare, pentru a se asigura că forma finală a legii va susține dezvoltarea culturii pe termen lung.
Postarea integrală a ministrului Finanțelor
„🔵 Am lucrat, împreună cu Ministerul Culturii, la schimbarea legislației privind timbrul muzical — o gură de oxigen necesară pentru industria culturală și artiști în această perioadă.
În ultimele luni, am avut discuții aplicate cu colegii de la Cultură și cu reprezentanți ai mediului artistic și din industria evenimentelor, pentru a corecta o legislație care, ani de zile, a generat confuzie, costuri impredictibile și tensiuni în industrie.
Anul acesta ne propunem să venim cu modificări legislative care să aducă mai multă claritate și predictibilitate pentru artiști, organizatori și întreaga industrie culturală.
Pe scurt, ce ne propunem:
➡️ simplificarea cadrului legislativ, astfel încât sistemul de timbru să fie mai clar și mai ușor de aplicat
➡️ mai multă predictibilitate în modul de calcul, pentru a elimina situațiile neclare și presiunea disproporționată asupra organizatorilor și artiștilor
➡️ reguli de transparență și responsabilitate, astfel încât fondurile colectate să ajungă acolo unde trebuie — în sprijinul creatorilor
Ne dorim ca forma finală a modificărilor legislative să ofere claritate întregii industrii muzicale şi culturale, într-un moment în care sectorul are nevoie de stabilitate și reguli corecte.
Intenția noastră este să construim un cadru mai simplu, mai transparent și mai corect pentru artiști și pentru toți cei care contribuie la viața culturală a României.
Vom continua dialogul cu mediul artistic și cu organizațiile de creatori, pentru ca soluțiile finale să răspundă nevoilor reale din industrie și să sprijine dezvoltarea culturii românești pe termen lung”, este mesajul transmis de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, joi, 9 aprilie 2026.
