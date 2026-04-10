Indicele pan-european Stoxx Europe 600 a încheiat ziua cu un minus de aproximativ 0,4%, reflectând o tendință generală negativă în rândul principalelor piețe și sectoare economice.

În marile economii europene, evoluțiile au fost preponderent negative:

DAX (Germania) a înregistrat o scădere de 1,14%

CAC 40 (Franța) a pierdut 0,22%

FTSE 100 (Marea Britanie) a coborât cu 0,05%

IBEX 35 (Spania) a scăzut cu 0,15%

Singura piață majoră care a reușit să închidă în teritoriu pozitiv a fost Italia, unde FTSE MIB a crescut cu 0,50%.

Această evoluție vine după o zi anterioară extrem de favorabilă pentru investitori, când indicele Stoxx Europe 600 a avansat cu 3,7%, semn că piețele sunt marcate de fluctuații puternice.

Sectorul turismului și al transporturilor a resimțit cel mai puternic impactul tensiunilor geopolitice.

Companiile Lufthansa și TUI au înregistrat scăderi semnificative, de 3,2% și, respectiv, 1,5%, după ce anterior beneficiaseră de un val de optimism în piață.

Aceste companii sunt printre primele afectate în perioade de incertitudine, deoarece orice risc de conflict sau instabilitate reduce cererea pentru transport aerian și servicii turistice.

Situația s-a deteriorat rapid după declarațiile făcute de Mohammad Bagher Ghalibaf, care a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul de încetare a focului la mai puțin de o zi de la intrarea în vigoare.

Oficialul iranian a invocat trei elemente principale:

continuarea atacurilor israeliene asupra Libanului

intrarea unei drone în spațiul aerian iranian

refuzul de a recunoaște dreptul Iranului de a îmbogăți uraniu

Aceste acuzații au alimentat percepția că armistițiul este instabil și că riscul unei escaladări rămâne ridicat.

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj ferm, afirmând că trupele americane vor rămâne desfășurate în regiune până când Iranul va respecta pe deplin „adevăratul acord”.

Declarația a fost însoțită de un avertisment clar: orice încălcare va declanșa un răspuns militar mai dur decât cele anterioare.

Acest tip de retorică contribuie la creșterea incertitudinii în piețe, investitorii fiind extrem de sensibili la riscurile geopolitice.

Impactul tensiunilor nu s-a limitat la Europa. Bursele asiatice au înregistrat, de asemenea, scăderi importante:

Kospi (Coreea de Sud) -1,53%

Kosdaq -1,38%

Nikkei 225 (Japonia) -0,77%

Topix -0,78%

În schimb, piețele din SUA au avut o evoluție diferită. După un început de sesiune negativ, indicii americani au revenit pe creștere:

S&P 500 +0,26%

Dow Jones Industrial Average +0,1%

Nasdaq +0,3%

Această diferență sugerează o reziliență mai mare a piețelor americane, dar și o reacție mai rapidă la șocuri externe în Europa și Asia.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au un impact direct asupra economiei globale și, implicit, asupra burselor.

Principalele riscuri sunt:

creșterea prețurilor la energie, în special petrol și gaze

perturbarea lanțurilor de aprovizionare

afectarea transportului internațional

scăderea încrederii investitorilor

În astfel de situații, investitorii tind să își reducă expunerea pe active riscante și să se orienteze către plasamente mai sigure.

Alternanța dintre creșteri și scăderi puternice, așa cum s-a văzut în ultimele două zile, arată că piețele sunt extrem de volatile.

Investitorii reacționează rapid la orice informație legată de conflictul dintre SUA și Iran, iar lipsa unor semnale clare de stabilizare menține presiunea asupra burselor.

Scăderile de joi confirmă faptul că piețele financiare rămân profund influențate de evoluțiile geopolitice. Armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran nu a reușit să aducă liniște, ci dimpotrivă, a amplificat incertitudinea.

În perioada următoare, direcția burselor va depinde în mare măsură de evoluția situației din Orientul Mijlociu și de reacțiile marilor puteri, într-un context global deja tensionat.