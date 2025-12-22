Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ a listat obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro, aceasta fiind a doua emisiune realizată de companie. Titlurile sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul SNG31E și marchează 12 ani de prezență a companiei pe piața de capital.

Potrivit informațiilor furnizate de companie, obligațiunile au o maturitate de șase ani. Data scadenței este stabilită pentru 4 noiembrie 2031, iar emisiunea a fost anterior admisă la tranzacționare și pe Bursa de Valori din Luxemburg, în luna noiembrie 2025.

Obligațiunile ROMGAZ oferă investitorilor o dobândă anuală fixă de 4,625%. Titlurile au fost evaluate cu rating BBB- de către agenția de rating Fitch, iar procesul de subscriere s-a derulat la finalul lunii octombrie 2025.

Compania a precizat că sumele atrase vor fi utilizate pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep, considerat un proiect strategic de importanță națională. Acesta are potențialul de a transforma România într-unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană și de a sprijini tranziția energetică prin reducerea utilizării cărbunelui.

Noua emisiune este inclusă în programul Euro Medium Term Notes al companiei, care permite accesarea piețelor internaționale de capital până la un plafon total de 1,5 miliarde de euro. Împreună cu prima emisiune listată în noiembrie 2024, valoarea totală a obligațiunilor ROMGAZ ajunge la 1 miliard de euro.

Conducerea Bursei de Valori București a transmis că ROMGAZ rămâne unul dintre emitenții de referință ai pieței locale, având o pondere semnificativă în principalii indici bursieri. Oficialii bursei au arătat că utilizarea recurentă a instrumentelor pieței de capital contribuie la dezvoltarea mediului investițional din România.

„ROMGAZ este o companie de succes pe piața locală de capital încă de la debutul său din anul 2013, când a derulat una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român la Bursă. În prezent, ROMGAZ ocupă a treia poziție ca pondere în indicele de referință BET și a doua poziție în indicele sectorial BET-NG, ce include companii listate la BVB din domeniul energiei și al utilităților aferente. Ne bucură faptul că ROMGAZ se implică activ în proiecte strategice la nivel național, așa cum este Neptun Deep, că apelează cu recurență la mecanismele pieței de capital pentru finanțarea acestora și contribuie, astfel, la expansiunea mediului investițional din România”, a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București. „În cei 12 ani de prezență pe piața de capital, ROMGAZ și-a consolidat rolul important pe care îl îndeplinește în sectorul energetic local și în creșterea economică a României, fiind un actor cheie în proiectul strategic de importanță națională, Neptun Deep. ROMGAZ este un exemplu de performanță printre emitenții listați la Bursa de Valori București și suntem încrezători că va avea o contribuție semnificativă la recunoașterea pieței locale de capital din partea MSCI ca Piață Emergentă. Felicităm echipa ROMGAZ pentru cea de-a doua emisiune de obligațiuni încheiată cu succes și le suntem alături în planurile de dezvoltare pe care le au în desfășurare”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

Conducerea companiei a explicat că emisiunea de obligațiuni face parte dintr-o strategie de finanțare prudentă și diversificată. ROMGAZ a subliniat că menține un profil solid de risc și utilizează capitalul atras pentru investiții cu impact asupra securității energetice naționale și regionale.

„Cea de-a doua emisiune de obligațiuni reprezintă o componentă integrantă a strategiei ROMGAZ și reflectă angajamentul nostru constant față de transparență, guvernanță corporativă și dezvoltarea sustenabilă a pieței de capital din România. Prin această inițiativă, ROMGAZ facilitează accesul investitorilor locali și internaționali la instrumentele sale de finanțare și consolidează integrarea pieței de capital românești în fluxurile financiare europene. Emisiunea de obligațiuni face parte dintr-o strategie de finanțare prudentă și diversificată, menită să susțină implementarea proiectelor strategice ale companiei, în special a proiectului Neptun Deep, cu impact direct asupra securității energetice naționale și regionale, precum și asupra obiectivelor de tranziție energetică. În acest context, ROMGAZ acordă o importanță deosebită disciplinei financiare, menținerii unui profil solid de risc și utilizării eficiente a capitalului atras. Prin listarea la BVB a acestor instrumente financiare, reafirmăm rolul ROMGAZ de emitent de referință pe piața de capital din România și de partener instituțional credibil pentru investitori și autorități. Compania va continua să utilizeze mecanismele pieței de capital într-un mod responsabil și predictibil, în concordanță cu cadrul de reglementare european și cu așteptările investitorilor instituționali, contribuind totodată la consolidarea pieței financiare locale”, a subliniat Răzvan Popescu, director general ROMGAZ.

Prima emisiune de obligațiuni a companiei ROMGAZ, cu simbolul bursier SNG29E, a fost listată pe 19 noiembrie 2024. Aceasta a reprezentat prima tranșă de obligațiuni internaționale pe cinci ani din cadrul programului EMTN, iar titlurile vor ajunge la maturitate în anul 2029.

ROMGAZ s-a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București în data de 12 noiembrie 2013, în urma unei oferte publice inițiale secundare cu o valoare cumulată de 1,7 miliarde de lei. Oferta a fost derulată atât pe bursa locală, cât și pe bursa din Londra, fiind una dintre cele mai mari tranzacții realizate de statul român prin intermediul BVB.

Cel mai mare acționar al ROMGAZ este statul român, prin Ministerul Energiei, care deține un pachet de 70% din acțiuni. Compania este considerată un actor strategic în sectorul energetic național.