Evoluția ascendentă înregistrată de prețul aurului este susținută de datele economice publicate săptămâna trecută, care indică o slăbire a pieței muncii din Statele Unite, precum și o încetinire a inflației. Aceste semnale au alimentat anticipațiile potrivit cărora banca centrală americană ar putea continua procesul de relaxare a politicii monetare.

În ultimele luni, mai mulți factori au contribuit la creșterea interesului pentru aur. Blocajul bugetar din Statele Unite, războiul comercial inițiat de președintele Donald Trump și amplificarea riscurilor geopolitice au determinat investitorii să se orienteze către metalul galben, considerat un activ de refugiu. Această tendință a fost accentuată de scăderea încrederii în dolarul american, conform informațiilor publicate de AFP.

Anterior, aurul atinsese un nivel record în luna octombrie, când cotația a urcat la 4.381,52 dolari pe uncie. Această valoare a marcat o creștere de 67% față de începutul anului, evidențiind un avans semnificativ al prețului pe parcursul perioadei analizate.

Totuși, după atingerea noului maxim, piața a înregistrat o corecție puternică. Ca urmare a marcării profiturilor de către investitori, prețul aurului a scăzut a doua zi cu peste 5%.

Specialiștii în investiții recomandă aurul drept principalul domeniu de referință pentru anul 2026, aceștia apreciind că, în pofida apariției unor industrii noi, metalul prețios tradițional continuă să reprezinte o opțiune sigură și profitabilă. Experții consideră că performanța aurului din ultimii doi ani a fost una remarcabilă, comparabilă cu evoluția din perioada crizei petrolului din 1979, iar perspectivele pentru anul viitor rămân favorabile.

Analizele arată că prețul aurului s-a dublat în ultimii doi ani, atingând niveluri record, iar această evoluție nu este percepută drept un vârf temporar. În luna octombrie 2025, prețurile spot au depășit pragul de 4.381 de dolari pe uncie, după ce până în martie același an nu trecuseră de 3.000 de dolari. Creșterea a fost susținută în principal de cererea venită din partea băncilor centrale și a investitorilor individuali.

Achizițiile masive de aur au fost stimulate de așteptările privind obținerea unor câștiguri suplimentare, de nevoia de diversificare a portofoliilor și de îngrijorările legate de deficitele fiscale ale SUA. La acestea s-au adăugat politica dolarului slab și eforturile autorităților americane de a reduce deficitul de cont curent. Totodată, evoluția aurului este influențată de temerile privind independența Rezervei Federale, disputele comerciale internaționale și tensiunile geopolitice, inclusiv războiul din Ucraina și relațiile dintre Rusia și țările NATO din Europa.

Analiștii de la JP Morgan subliniază că, pentru al cincilea an consecutiv, diversificarea rezervelor băncilor centrale în afara dolarului oferă aurului o bază solidă de apreciere în 2026. Nivelul actual al prețurilor este susținut de cererea constantă a băncilor centrale, iar menținerea acestuia ar necesita achiziții trimestriale de aproximativ 350 de tone. Specialiștii estimează însă că aceste achiziții vor ajunge, în medie, la 585 de tone pe trimestru în anul următor.

Prognozele indică noi maxime pentru metalul prețios. Morgan Stanley și JP Morgan anticipează un preț de 4.500 de dolari pe uncie la mijlocul anului 2026 și depășirea pragului de 5.000 de dolari pe uncie în trimestrul al patrulea. Metals Focus estimează atingerea aceluiași nivel de peste 5.000 de dolari până la sfârșitul anului 2026.