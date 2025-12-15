Piața criptomonedelor, inclusiv Bitcoin, a traversat o perioadă de stabilitate, chiar dacă Rezerva Federală a SUA a decis o nouă reducere a ratei dobânzii. Potrivit analizei semnate de Simon Peters, sentimentul investitorilor a fost temperat de mesajele prudente transmise de oficialii Fed, care anticipează o singură reducere de dobândă anul viitor și una suplimentară în 2027, sub așteptările pieței.

În același timp, banca centrală americană a anunțat că va începe achiziții de titluri de stat pe termen scurt, în valoare de 40 de miliarde de dolari în prima lună, pentru a reduce presiunea de pe piețele de împrumuturi overnight.

Deși președintele Fed, Jerome Powell, nu a caracterizat măsura drept relaxare cantitativă, comunitatea cripto speculează că aceasta ar putea marca începutul unui proces mai amplu, cu potențial de impact pozitiv asupra prețurilor activelor digitale.

Analiza eToro arată că această săptămână ar putea fi una volatilă pentru piața cripto, în contextul publicării unor indicatori macroeconomici importanți din SUA. Marți sunt așteptate datele privind salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului, urmate joi de cifrele privind inflația, măsurată prin indicele prețurilor de consum (IPC). Ambele seturi de date ar putea influența semnificativ evoluția criptomonedelor.

În rândul celor mai importante mișcări recente se remarcă aprecierea tokenului $MNT, asociat rețelei Ethereum layer-2 Mantle, care a crescut cu aproximativ 17% în ultimele șapte zile, după depășirea unui nivel major de rezistență de 1,20 dolari.

Odată cu activarea actualizării Fusaka pe Ethereum și cu propuneri care vizează reducerea comisioanelor pentru soluțiile layer-2, rețelele de acest tip ar putea deveni tot mai atractive pentru investitori, în condițiile în care creșterea prețurilor este adesea corelată cu intensificarea activității din rețea.

O altă evoluție majoră semnalată de eToro este decizia prin care Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) a primit o scrisoare de „neintervenție” din partea SEC, care îi permite să dezvolte și să opereze un nou serviciu de tokenizare a activelor aflate în custodie.

Conform documentului, filiala de custodie DTC va putea tokeniza active din lumea reală, versiunile digitale beneficiind de aceleași drepturi de proprietate și protecții pentru investitori ca activele tradiționale. Autorizația vizează active cu lichiditate ridicată, precum componente ale indicelui Russell 1000, ETF-uri care urmăresc indici majori, dar și bonuri, obligațiuni și titluri de stat ale Trezoreriei SUA.

DTCC estimează că serviciul va fi lansat în a doua jumătate a anului 2026, urmând să funcționeze timp de cel puțin trei ani pe blockchain-uri preaprobate, sub supravegherea SEC.

Această decizie este considerată un pas important pentru tokenizarea activelor din lumea reală (RWA), evidențiind modul în care tehnologia blockchain poate contribui la accelerarea decontării, reducerea riscurilor, creșterea lichidității și extinderea accesului investitorilor, prin posibilitatea fragmentării activelor în unități mai mici.