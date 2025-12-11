Rezerva Federală a Statelor Unite a decis miercuri să reducă din nou ratele dobânzilor, marcând a treia scădere din 2019. Nivelul dobânzilor de politică monetară va fi acum între 3,50% și 3,75%, cel mai redus nivel înregistrat în ultimii trei ani. Decizia survine într-un context economic dificil, în care banca centrală trebuie să echilibreze riscurile unei piețe a muncii în încetinire și presiunile inflaționiste.

Președintele Fed, Jerome Powell, a subliniat că instituția va urmări atent evoluția economiei înainte de a lua noi măsuri. „Suntem într-o poziție bună să așteptăm și să vedem cum evoluează economia”, a afirmat Powell, precizând că datele recente vor fi analizate până la ședința din ianuarie 2020.

Reducerea dobânzilor nu a fost o decizie unanimă: trei membri ai Comitetului Federal au votat împotrivă. Stephen Miran, fost consilier al președintelui Donald Trump, ar fi preferat o reducere mai amplă, de 0,5 puncte procentuale, în timp ce Austan Goolsbee și Jeffrey Schmid au votat pentru menținerea nivelului actual.

Donald Trump a criticat decizia Fed, susținând că tăierea dobânzilor ar fi trebuit să fie „cel puțin dublă” și că SUA ar trebui să aibă „cele mai mici dobânzi din lume”. Președintele american și-a exprimat nemulțumirea după ce Jerome Powell a refuzat să cedeze presiunilor pentru reduceri mai agresive.

În ultimele luni, incertitudinile legate de economia americană au fost amplificate de blocajul bugetar istoric, care s-a încheiat abia în noiembrie. Datele recente arată că șomajul a urcat ușor, de la 4,3% la 4,4%, iar inflația a atins 3% în septembrie, depășind ținta de 2% a Fed. Reducerea ratelor dobânzilor urmărește stimularea pieței muncii, prin scăderea costurilor de finanțare pentru companii, în contextul în care tarifele vamale impuse de administrația Trump au crescut unele prețuri pentru consumatori.

Proiecțiile Fed indică o singură reducere suplimentară de dobândă în 2020, dar evoluția economică reală ar putea modifica această previziune. În acest moment, banca centrală se confruntă cu provocarea de a sprijini ocuparea forței de muncă, fără a ignora presiunile inflaționiste.