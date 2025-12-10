Statele Unite au extins până la 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil, potrivit unui comunicat publicat de Departamentul Trezoreriei americane.

Decizia permite companiei ruse şi potenţialilor cumpărători să finalizeze tranzacţii, să deruleze activităţi de mentenanţă şi să reducă presiunea asociată termenelor anterioare, transmite Reuters.

SUA şi Marea Britanie au aplicat în octombrie sancţiuni împotriva Lukoil şi Rosneft, cele mai mari companii petroliere ruseşti, ca răspuns la invadarea Ucrainei. După impunerea restricţiilor, Lukoil s-a confruntat cu dificultăţi în desfăşurarea activităţilor internaţionale, deşi compania extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol, în Rusia şi în afara ţării.

Lukoil caută cumpărători pentru activele sale externe, care generează 0,5% din producţia mondială de petrol şi sunt evaluate la circa 22 de miliarde de dolari, conform datelor contabile din 2024.

Printre potenţialii investitori se numără companiile americane ExxonMobil şi Chevron, dar şi fondul de private equity Carlyle.

Extinderea licenţei generale acordate de Trezoreria SUA permite, de asemenea, încheierea unor contracte contingente pentru vânzarea activelor, o măsură menită să faciliteze tranzacţiile şi să ofere părţilor implicate un cadru mai flexibil.

Compania rusă deţine aproximativ 200 de benzinării în statele New Jersey, Pennsylvania şi New York.

În plus, operatorul finlandez Teboil, controlat de Lukoil şi care administrează aproximativ 430 de staţii, a anunţat recent că îşi va închide treptat operaţiunile pe măsură ce stocurile de combustibil se vor epuiza.

Oficialii Teboil au indicat anterior că se aşteaptă ca Lukoil să vândă întregul lanţ de distribuţie.

Pe pieţele din Europa de Est, Lukoil este un actor major: administrează în jur de 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România, având o prezenţă semnificativă şi în Republica Moldova şi Bulgaria.

Reuters a relatat anterior că grupul petrolier ungar MOL ar fi interesat să achiziţioneze rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa, precum şi participaţiile acesteia în proiecte de producţie din Kazahstan şi Azerbaidjan.

Potrivit surselor, premierul ungar Viktor Orban a discutat aceste planuri în cadrul întâlnirii avute în noiembrie cu preşedintele american Donald Trump.

Vizita ar fi contribuit la obţinerea unei derogări de un an pentru Ungaria, permiţându-i să continue utilizarea petrolului şi gazelor ruseşti. MOL încercase şi anterior să cumpere compania sârbă NIS, aflată la rândul ei sub sancţiuni americane.