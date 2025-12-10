Conform acordului, redevențele pentru petrolul și gazele extrase de OMV Petrom vor crește cu 40%, asigurând României o cotă echitabilă din valorificarea propriilor resurse. Totodată, durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră este prelungită cu doi ani, până în decembrie 2027, iar licențele de exploatare pentru perimetrele preluate la privatizare (onshore) se vor extinde cu 15 ani.

”Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat”, transmite premierul într-o postare pe Facebook.

Șeful Executivului a precizat că principalele prevederi vizează majorarea redevențelor, asumarea integrală a responsabilităților de mediu de către OMV Petrom, renunțarea companiei la toate litigiile împotriva României și prelungirea duratei contractelor.

”Astfel, vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licenţele preluate la privatizare. În acest fel, România va obţine o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale. România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite şi penalităţile la datoriile care au apărut din diverse litigii. OMV Petrom renunţă la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep şi va recunoaşte prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, aşa cum este această lege în prezent”, anunţă premierul Ilie Bolojan.

România a decis să extindă perioada de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, și să prelungească cu 15 ani licențele de exploatare pentru perimetrele preluate la privatizare (onshore).

”În toată activitatea sa, OMV Petrom va ţine cont de interesele naţionale ale României şi de interesele consumatorilor români, respectând principiile privitoare la concurenţă din cadrul legislaţiei naţionale şi al Uniunii Europene. Toate aceste elemente interdependente vor fi materializate în următoarele două luni în acte legale şi contractuale corespunzătoare. Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independenţă energetică şi de o piaţă de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească şi să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piaţa de energie”, explică premierul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, că pentru Guvern reformarea și eficientizarea sectorului public reprezintă pași concreți pentru consolidarea capacității statului de a asigura drepturile cetățenilor. Totodată, el a subliniat că reducerea deficitului bugetar și revenirea la o creștere economică sustenabilă sunt mijloace prin care se pot finanța în mod predictibil educația, sănătatea și serviciile publice.

”Lumea marchează astăzi 77 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Documentul rămâne un reper pentru modul în care statele trebuie să protejeze libertăţile şi demnitatea oamenilor. Într-un context global în care presiunile de securitate şi tensiunile economice cresc, Naţiunile Unite atrag atenţia asupra necesităţii de a transforma principiile privind drepturile omului în realităţi vizibile în viaţa de zi cu zi. Nu este suficient să le afirmăm; trebuie să le aplicăm”, spune premierul într-un mesaj.

Ilie Bolojan subliniază că, și în România, asigurarea drepturilor fundamentale presupune implicarea activă a tuturor actorilor din spațiul public, inclusiv a decidenților, instituțiilor, mediului de afaceri și cetățenilor. El precizează că accesul la aceste drepturi nu este garantat automat, ci rezultatul unui efort continuu și verificabil.

În ultimele trei decenii, România a dezvoltat instituții și mecanisme mai solide pentru protecția drepturilor cetățenilor și prevenirea abuzurilor, progrese reale, dar care nu sunt definitive.

Șeful Executivului spune că reformarea și eficientizarea sectorului public reprezintă pași concreți pentru consolidarea capacității statului de a garanta aceste drepturi și că administrarea responsabilă a resurselor publice, precum și prioritizarea investițiilor în funcție de nevoile reale ale oamenilor, sunt esențiale.