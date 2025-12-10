Demersul BSOG Energy vine în contextul noilor reguli privind producția și introducerea biogazului în infrastructura națională, în timp ce Ministerul Energiei și Transgaz stabilesc cadrul tehnic și normativ pentru integrarea biometanului fără modificări ale tarifelor.

BSOG este principalul concesionar și operator al perimetrului offshore Midia din Marea Neagră, unde exploatează gaze naturale, și este controlată de gigantul american de asset management Carlyle.

Primul jucător licențiat pe piața românească de biometan a fost francezii de la Engie, care au obținut autorizația în urmă cu aproximativ un an. BSOG Energy urmează să devină al doilea operator autorizat, având deja în derulare două proiecte de producție cu capacități de 57 MW și 15 MW, și analizând alte locații pentru dezvoltări viitoare, conform Profit.

Ministerul Energiei a revizuit proiectul de ordonanță de urgență care modifică Legea energiei și gazelor, precum și legislația privind energia regenerabilă. Scopul documentului este de a reglementa producția, transportul și distribuția biometanului, precum și injectarea acestuia în rețelele de gaze, după consultări cu operatorii din domeniu și cu ANRE.

Noile reglementări urmăresc și temperarea viitoarei creșteri a prețurilor la gazele pentru încălzire, creștere influențată de introducerea, din 2028, a taxării emisiilor de carbon în sectorul clădirilor prin certificatele CO₂ tranzacționabile (ETS).

Strategia energetică națională stabilește o pondere de 5% biometan în rețelele de gaze naturale până în 2030 și 10% până în 2050. Estimările arată că, din deșeuri și agricultură, România ar putea produce aproximativ 501 ktep de biometan până în 2050. Documentul prevede crearea unui cadru de reglementare clar pentru integrarea biometanului în sistemul național de transport al gazelor.

BSOG Energy este o companie din sectorul energetic românesc, deținută integral de Black Sea Oil & Gas (BSOG), un dezvoltator de proiecte offshore din Marea Neagră. Firma este parte a unui grup controlat de gigantul american de asset management Carlyle, unul dintre cei mai mari investitori globali. BSOG este cunoscută în special pentru operarea perimetrului offshore Midia, unul dintre cele mai importante proiecte de extracție a gazelor naturale din România.