Alianța este o organizație americană dedicată întăririi țesăturii de încredere dintre România și Statele Unite, din care fac parte foștii ambasadori americani la București. Misiunea ei este una clară: apărarea adevărului, libertății și prosperității în spațiul transatlantic.

Repatriot — partener strategic al Alianța — colaborează de ani buni cu liderii organizației pentru a conecta mai puternic România și Republica Moldova cu Statele Unite. Pozițiile ferme ale Alianța privind manipularea informațională și interferențele ruse în procesele electorale au fost sprijinite fără rezerve de Repatriot, cele două entități construind împreună o arhitectură de încredere și cooperare strategică.

Misiunile comune — Conferința Strategică pentru Republica Moldova, Misiunea Heritage, Summitul Repatriot, vizita comună la Chișinău, implicarea în Romanian Performance Excellence Program — confirmă o colaborare profundă, orientată spre apărarea democrației și creșterea rezilienței economice și de securitate a regiunii.

Summitul Alianța 2025, organizat în 11–12 decembrie la Willard InterContinental din Washington, va reuni personalități de prim rang din diplomație, securitate, afaceri și media. Temele centrale ale reuniunii vizează apărarea flancului estic în fața agresiunii ruse, combaterea dezinformării, independența energetică, dezvoltarea în era inteligenței artificiale și consolidarea cooperării strategice SUA–România–Republica Moldova.

Printre vorbitorii anunțați se află: Amb. (ret.) Adrian Zuckerman, Amb. (ret.) Mark Gittenstein, Amb. (ret.) Kathleen Kavalec, Amb. (ret.) Jim Rosapepe, Amb. Andrei Muraru, Ion Țiriac, Cătălin Predoiu, Marius Bostan, Gen. Cătălin Mihalache, Pavel Popescu, Mihai Gâdea, Hon. Chris Stewart, Robert Wilkie, James Carafano, Radu Pițurlea, John Florescu, George Roth, Mark Beacom, alături de numeroși experți din domeniul securității și afacerilor.

Gala Alianța va acorda distincții unor personalități care au contribuit semnificativ la promovarea și apărarea valorilor occidentale.

Vor fi onorați:

Marius Bostan , pentru contribuția la reconectarea românilor de pretutindeni și la apărarea adevărului și democrației;

, pentru contribuția la reconectarea românilor de pretutindeni și la apărarea adevărului și democrației; Ion Țiriac , pentru întreaga carieră;

, pentru întreaga carieră; Cătălin Predoiu , pentru leadership strategic;

, pentru leadership strategic; Mihai Gâdea , pentru rolul în consolidarea rezilienței media într-o epocă dominată de dezinformare;

, pentru rolul în consolidarea rezilienței media într-o epocă dominată de dezinformare; Mark Beacom, pentru excelență în afaceri și diplomație economică.

Pe 11 decembrie, delegația Repatriot va participa la o sesiune specială dedicată programului Baldrige, alături de Steve Hoisington, Josh Racette (CEO, Foundation for Malcolm Baldrige Award) și Robert Fangmeyer (Director Baldrige, NIST). Ulterior, delegația va avea un prânz de lucru la Oracle House, cu focus pe extinderea parteneriatelor tehnologice dintre România și SUA.

Programul Baldrige — lansat în timpul președintelui Ronald Reagan — a îmbunătățit performanța a mii de organizații americane. Adaptarea sa în România reprezintă un pas strategic în modernizarea și creșterea competitivității economice a țării.

Marius Bostan, fondatorul Repatriot, subliniază importanța momentului:

„Participarea noastră la Summitul Alianța este un angajament pentru o Românie puternică, liberă și competitivă. Este timpul să accelerăm cooperarea strategică cu Statele Unite, să construim organizații mai performante și să întărim lanțurile de încredere care ne apără de războiul hibrid.”

Repatriot este o comunitate globală de antreprenori români care promovează reconectarea diasporei cu România prin proiecte de business, educație și leadership civic. Misiunea Repatriot este de a întări încrederea între români, oriunde s-ar afla, și de a susține dezvoltarea unei Românii moderne, prospere și libere.

Mai multe informații pe www.repatriot.ro.