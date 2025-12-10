Rezerva Federală a redus dobânda-cheie cu 0,25 puncte procentuale, până la intervalul 3,5%–3,75%, într-o decizie adoptată cu un vot de 9 la 3. Discuțiile din interiorul Comitetului au arătat o divizare accentuată, cea mai pronunțată din ultimii ani, pe fondul diferențelor de viziune privind inflația și piața muncii.

Un membru al Fed a susținut o reducere mai agresivă, considerând necesar un impuls mai puternic pentru economie, în timp ce doi președinți de bănci regionale au fost de părere că dobânda ar fi trebuit menținută la nivelul anterior. Aceste poziții diferite reflectă tensiunea dintre oficialii concentrați pe riscurile inflaționiste și cei preocupați de încetinirea pieței muncii, transmite CNBC.

Fed a revenit la formulări deja utilizate la finalul anului trecut, când a decis să oprească temporar reducerile de dobândă. Semnalul actual indică faptul că ritmul tăierilor va deveni mai lent, iar hotărârile viitoare vor depinde strict de evoluția datelor economice.

Jerome Powell a explicat că nivelul actual al dobânzii se află într-o zonă considerată apropiată de neutralitate, suficient de restrictivă pentru a ține sub control inflația, dar capabilă să sprijine stabilitatea pieței muncii. El a arătat că efectele tarifelor comerciale asupra prețurilor ar urma să se atenueze treptat, permițând o reluare a procesului de dezinflație.

Conform proiecțiilor Fed, este avută în vedere o singură reducere a dobânzii în 2026 și încă una în 2027, înainte ca nivelul să ajungă la aproximativ 3%, considerat sustenabil pe termen lung. O parte semnificativă dintre oficiali nu anticipează nicio reducere anul viitor, semn că prudența devine dominantă în rândul decidenților.

Deși creșterea economică estimată pentru 2026 a fost revizuită în sens pozitiv, inflația este așteptată să rămână peste ținta de 2% până cel puțin în 2028, potrivit estimărilor interne ale băncii centrale.

Odată cu decizia de politică monetară, Rezerva Federală a anunțat reluarea achizițiilor de titluri de Trezorerie, în valoare de 40 de miliarde de dolari, cu scopul de a reduce presiunile apărute pe piețele de finanțare pe termen foarte scurt.

Hotărârea vine într-un moment delicat din punct de vedere politic, întrucât mandatul lui Jerome Powell se apropie de final, iar președintele Donald Trump urmează să desemneze un nou șef al Fed.

În acest context, piețele speculează intens asupra viitorului conducerii băncii centrale, în paralel cu luarea deciziilor într-un mediu economic marcat de date incomplete și de semnale mixte din piața muncii, unde angajările și concedierile rămân la niveluri scăzute, dar riscurile viitoare sunt tot mai des invocate.