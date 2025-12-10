În prima parte a analizei sale, Radu Georgescu explică modul în care se încheie anul 2025 din punct de vedere economic, evidențiind scăderea accelerată a consumului populației. El notează că în luna octombrie 2025 consumul s-a redus cu 4,6% față de aceeași perioadă din 2024, iar această tendință era ușor de anticipat din perspectiva mecanismelor economice.

Economistul subliniază că reducerea consumului este consecința directă a pierderii puterii de cumpărare, un efect al inflației ridicate, care continuă să fie una dintre cele mai mari din Europa. În opinia lui, populația a devenit mai vulnerabilă în raport cu creșterea generalizată a prețurilor, ceea ce limitează posibilitatea gospodăriilor de a cheltui la fel ca în anii anteriori.

„Lecția zilnică de economie

Multă lume mă întreabă „Radu, cum va fi 2026?”

Depinde cine mă întreabă

Pentru 10% dintre oameni, 2026 va fi cel mai bun an din ultimii 10 ani

Pentru 90%, 2026 va fi cel mai rău an din ultimii 10 ani

Îți explic de ce

Să începem”, a scris el.

El amintește că dinamica inflației a amplificat presiunea asupra veniturilor, iar acest factor a contribuit la stagnarea sau chiar la retragerea consumului din mai multe sectoare. Georgescu notează ferm că diminuarea consumului reprezintă un semnal de avertizare pentru economia locală, în condițiile în care acest indicator este unul dintre principalii factori care susțin creșterea economică.

Economistul afirmă că economia României a pierdut în 2025 unul dintre motoarele sale principale, respectiv consumul populației, care are o pondere de aproximativ 65% în PIB. Fără această componentă, dinamica economică intră într-o zonă de vulnerabilitate.

El explică faptul că cel de-al doilea motor economic este reprezentat de investiții, care contribuie cu aproximativ 35% la PIB. În acest segment, spune Georgescu, companiile se concentrează mai degrabă pe reducerea costurilor și eficientizarea proceselor, ceea ce limitează ritmul investițiilor private.

„1 Cum se termină 2025

2025 se termină cu scăderea accelerată a consumului

Consumul în octombrie 2025 a scăzut cu 4,6% comparat cu 2024

Este logic din punct de vedere economic

Oamenii sărăcesc din cauza inflației foarte mari din România

România are cea mai mare inflație din Europa 2 Cum va fi în 2026

Economia României a pierdut un motor în 2025

Acesta se numește consumul populației

Consumul populației reprezintă 65% din PIB-ul României

Celălalt motor al economiei se numește investiții

Reprezintă 35% din PIB-ul României”, mai scrie economistul.

În privința investițiilor publice, economistul atrage atenția asupra dependenței de fondurile europene. El menționează că fondurile PNRR sunt blocate și că România nu a primit finanțări din acest program în ultimele șase luni. Potrivit afirmațiilor sale, instituțiile europene ar fi „cam saturate de minciunile pe care le aud de 5 ani”, referindu-se la reformele neîndeplinite, cum ar fi reforma administrativă și digitalizarea.

În același context, Georgescu amintește că în octombrie 2025 România a renunțat la 7 miliarde de euro din fondurile PNRR. El subliniază că, pe parcursul întregului an 2025, autoritățile nu au transmis nicio solicitare de plată, iar cum programul se încheie în aproximativ 10 luni, riscul pierderii sumelor rămase este foarte ridicat. „Asta însemna ca in 2026 se opreste si cel de-al doilea motor al economiei”, punctează economistul.

În a treia parte a analizei, Georgescu propune o serie de recomandări pentru cei care vor să gestioneze mai bine provocările anului 2026. El afirmă că singura soluție realistă este ca fiecare profesionist să urmărească să se afle în top 10% din domeniul în care activează. Conform explicațiilor sale, acest segment va continua să prospere chiar și într-un context economic dificil.

Pentru a ilustra observațiile sale, economistul oferă un exemplu personal și explică modul în care 2025 a fost pentru el „un an foarte bun”. El spune că în acest interval a încheiat contracte de servicii contabile și management financiar cu companii multinaționale la care nu se aștepta cu doi ani în urmă.

Georgescu detaliază trei motive pentru care a reușit aceste colaborări. În primul rând, companiile își reduc bugetele pentru servicii de contabilitate și management financiar și nu mai plătesc suplimentar doar pentru brand sau funcții din CV. În al doilea rând, firmele caută soluții rapide și eficiente, renunțând la prezentări elaborate și întâlniri neproductive.

„Până acum mai mergeau prezentări în PowerPoint și bla-blauri. Acum dai faliment cu PowerPoint-uri bla-blauri în ședințe”, afirmă el.

În al treilea rând, spune economistul, companiile nu mai investesc în proiecte care vor fi gata peste un an. Ele preferă soluții pe care le pot aplica imediat. În acest context, Georgescu explică faptul că multe firme au apelat la aplicațiile sale contabile, Maxfin și CFO App, deoarece permit utilizatorilor să lucreze imediat după activarea accesului.

În finalul postării, economistul adaugă câteva observații generale despre modul în care anumite categorii profesionale vor traversa perioada următoare.

„Eu cred că o să vină o perioadă ideală pentru oamenii care studiază. Care citesc. Care merg la cursuri. Care se implică. Care muncesc cu adevărat. Care privesc foarte serios meseria”, afirmă acesta.

El contrastează această categorie cu profesioniștii care s-au bazat până acum pe prezentări și discursuri superficiale în ședințe, despre care consideră că vor întâmpina dificultăți în perioada care urmează.