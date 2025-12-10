Economistul Gabriel Biriș atrage atenția că, deși legea a fost prezentată ca una care limitează avansurile la antecontractele imobiliare, în forma publicată nu există o astfel de prevedere expresă. Potrivit acestuia, comunicarea publică a președintelui Nicușor Dan creează impresia unei protecții sporite pentru cumpărători, însă textul legii nu confirmă acest lucru.

Biriș afirmă că legea introduce doar obligația ca sumele plătite cu titlu de avans să fie depuse într-un cont bancar distinct al dezvoltatorului, dedicat exclusiv proiectului pentru care au fost achitate. Utilizarea acestor sume este condiționată de aprobarea dirigintelui de șantier și este limitată doar pentru anumite categorii de lucrări.

Conform explicațiilor oferite de economist, legea prevede că maximum 25% din preț poate fi utilizat pentru lucrările de rezistență și ulterior maximum 20% pentru instalații, după finalizarea structurii. Pentru alte categorii de lucrări, precum închiderea structurii, fațadele, compartimentările sau finisajele, actul normativ nu stabilește reguli clare.

În opinia lui Gabriel Biriș, această omisiune lasă posibilitatea dezvoltatorilor de a utiliza banii din avansuri fără restricții pentru restul lucrărilor, situație care poate genera riscuri pentru cumpărători. Economistul ridică întrebarea dacă aceasta a fost intenția reală a legiuitorului.

Un alt aspect semnalat este lipsa reglementării unui cont escrow, cu reguli clare de eliberare a sumelor și cu verificări efectuate de o instituție independentă, de regulă o bancă. Gabriel Biriș susține că aceasta ar fi fost o soluție suficientă pentru protejarea cumpărătorilor, fără a afecta dezvoltatorii corecți.

În schimb, legea introduce o serie de neclarități administrative care, în opinia sa, pot complica activitatea dezvoltatorilor onești și pot duce la creșterea costurilor operaționale. Aceste costuri suplimentare ar urma să fie transferate în prețul final al locuințelor.

Economistul mai arată că sancțiunea prevăzută de lege, respectiv amendarea cu 1% din cifra de afaceri, este ineficientă în cazul dezvoltatorilor frauduloși. El explică faptul că majoritatea proiectelor imobiliare sunt realizate prin societăți de tip SPV, câte una pentru fiecare proiect.

În aceste situații, avansurile încasate nu reprezintă venituri, iar cifra de afaceri apare doar în momentul livrării apartamentelor. Astfel, în cazurile în care un proiect nu este finalizat niciodată, cifra de afaceri rămâne zero, iar sancțiunea aplicată este, practic, nulă.

Gabriel Biriș consideră că forma actuală a legii nu afectează în mod real dezvoltatorii frauduloși, dar creează dificultăți pentru cei care livrează proiecte conform promisiunilor. În plus, cumpărătorii ar putea fi afectați indirect prin creșterea prețurilor, ca urmare a majorării costurilor administrative.

În opinia economistului, legea ar fi trebuit să se concentreze pe mecanisme simple și eficiente de protecție, fără a distorsiona funcționarea unei piețe în care majoritatea actorilor își respectă obligațiile contractuale.