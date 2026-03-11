Avocatul în fiscalitate Gabriel Biriș a declarat că planul ANAF de a face controale simultane la firme și la persoanele fizice asociate este o direcție corectă. El a subliniat că astfel de verificări sunt necesare pentru a identifica situațiile în care veniturile sau activele sunt transferate între companie și persoana fizică pentru a evita plata taxelor.

În opinia sa, orientarea către controale bazate pe analiza de risc poate crește eficiența activității Fiscului. Biriș a explicat că o schimbare importantă este centralizarea analizei de risc la nivelul conducerii ANAF.

Potrivit acestuia, în trecut verificările erau inițiate la nivel local, ceea ce putea duce la utilizarea ineficientă a resurselor instituției.

„Președintele ANAF a și menționat că analiza de risc acum se face centralizat, ca să nu mai irosească resurse la nivel local”, a explicat avocatul Gabriel Biriș la Digi24.

Noua strategie a ANAF presupune organizarea controalelor fiscale pe domenii de activitate și utilizarea unor criterii de selecție bazate pe analiza de risc. Instituția intenționează să treacă de la verificări extinse la controale țintite, bazate pe datele colectate prin sistemele digitale ale Fiscului.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat că, în anumite situații, inspectorii vor verifica simultan compania și persoana fizică asociată acesteia.

Potrivit acestuia, această abordare este aplicată în cazurile în care există suspiciuni privind transferul veniturilor sau al activelor între firmă și persoana fizică pentru a evita plata taxelor.

„Pentru cei rămași în coadă, cărora le plac și mașinile de lux pe persoana fizică, generăm două controale, pe persoana fizică și pe entitate. Lipim societatea comercială de persoana fizică din spatele ei”, a spus acesta, la Conferința Anuală de Taxe PwC 2026.

Strategia face parte din planul ANAF de a utiliza mai intens analiza de risc și datele colectate prin sisteme digitale precum e-Factura, SAF-T sau e-Transport.

Gabriel Biriș a atras atenția că situațiile în care persoane fizice dețin bunuri foarte scumpe fără venituri declarate ar fi trebuit analizate de mult timp. El a explicat că există persoane care au înregistrate autoturisme de lux de sute de mii de euro fără să aibă venituri declarate corespunzătoare.

Avocatul a spus că aceste cazuri reprezintă doar partea vizibilă a unui fenomen mai amplu.

„Domnul președinte a mai menționat în trecut subiectul mașinilor de lux. Este unul care ar fi trebuit de mult timp să fie analizat de ANAF, în condițiile în care sunt oameni care au înregistrate mașini super scumpe, de multe sute de mii de euro bucata, și care nu au venituri declarate”, a spus avocatul.

Biriș a menționat și situațiile în care firme cu cifre de afaceri mici achiziționează autoturisme extrem de scumpe pentru asociații lor. Potrivit acestuia, astfel de practici creează o concurență neloială pentru companiile care își plătesc corect taxele.

„Sunt situații în care firme cu venituri foarte mici achiziționează în folosul asociaților mașini extrem de scumpe care le depășesc cifra de afaceri cu mult. Este partea vizibilă a aisbergului”, a afirmat Biriș.

El a explicat că firmele corecte pot ajunge în dificultate atunci când concurează cu companii care evită plata taxelor sau folosesc muncă la negru.

„Nu numai cetățenii au nevoie ca ANAF să colecteze ce trebuie colectat, ci și companiile. Este foarte dificil să activezi într-un mediu economic complicat și să concurezi cu firme care nu își achită impozitele sau apelează la muncă la negru”, a spus Biriș.

Avocatul a amintit și de fenomenul firmelor cu datorii la stat care sunt vândute către persoane dispuse să preia aceste obligații, subiect pe care spune că l-a semnalat în repetate rânduri autorităților fiscale.