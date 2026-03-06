Gabriel Biriș, avocat și expert în fiscalitate, a atras atenția asupra dificultăților generate de intrarea în vigoare a OUG 7, publicată pe 25 februarie.

El a subliniat că prevederea care obligă cumpărătorii să prezinte certificatul fiscal de la DITL (Direcția de impozite și taxe locale) nu se aplică doar pentru case și terenuri, ci și pentru autovehicule, ceea ce ridică probleme semnificative pentru mașinile achiziționate prin leasing financiar.

Gabriel Biriș a explicat că plata impozitului local revine utilizatorului, însă firmele de leasing ar putea să nu mai transfere proprietatea dacă există datorii la DITL, chiar dacă vehiculele au fost plătite integral.

Avocatul a ridicat întrebări critice privind situația persoanelor care finalizează ratele unui autovehicul în leasing: există riscul ca acestea să rămână fără mașină dacă firma de leasing nu și-a achitat anumite impozite locale.

El a criticat, de asemenea, ritmul și modul în care sunt elaborate OUG-urile, sugerând că implementarea lor este „horror”, chiar dacă unele idei sunt bune.

Gabriel Biriș a adresat un apel public și către autorități, inclusiv către premierul Ilie Bolojan, să regândească abordarea legislativă, și a anticipat apariția unor noi ordonanțe care să corecteze incoerențele generate de cele existente.

În opinia sa, această situație creează confuzie și riscuri inutile pentru cetățeni și pentru companiile implicate în leasing financiar.

Într-o postare de pe 26 februarie, avocatul Gabriel Biriș scrie despre OUG 7, publicată în Monitorul Oficial la ora 23:19.

„Una din prevederi este ca, la achizitia unui imobil cumparatorul (nu numai vanzatorul) trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor catre bugetul UAT pe raza caruia isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. Sanctiunea: NULITATEA ABSOLUTA! OK, dar ce facem cu actele autentificate ieri, in timpul normal de lucru (sa zicem, pana la 18:00), ca OUG a fost publicata la 23:00? Trebuie resemnate? Si daca vanzatorul nu mai vrea sa vina la notar? Ramane si cu proprietatea si cu banii? Mergem in instantele alea supra-aglomerate?”, scria expertul în fiscalitate pe pagina sa de socializare.

