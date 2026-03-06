Guvernul a decis să reducă valoarea impozabilă pentru clădirile vechi, iar această reducere depinde de cât de veche este construcția. La Ploiești, există peste 40.000 de clădiri cu vârsta între 50 și 100 de ani și mai mult de 1.600 de clădiri care au peste 100 de ani.

Potrivit noilor reguli, impozitul pe clădiri se va reduce astfel: cu 15% pentru clădirile cu vârsta între 50 și 100 de ani și cu 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani, calculat în raport cu data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

Datele Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești arată că peste 42.000 de proprietari din oraș vor beneficia de aceste reduceri. Mai exact, 1.670 de locuințe mai vechi de 100 de ani vor avea impozitul redus cu 25%, iar 40.677 de locuințe cu vârsta între 50 și 100 de ani vor primi o reducere de 15%.

Directorul SPFL Ploiești, Simona Dolniceanu, a explicat pentru „Observatorul Prahovean” că reglementarea prevede reducerea procentului datorat pentru impozitul pe clădiri, conform vechimii acestora, și a menționat că modificările sunt deja în vigoare.

„Reglementarea este de reducere a procentului datorat pentru impozitul pe clădiri, cu 15% pentru clădirile mai vechi între 50 și 100 de ani și cu 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani. Acestea sunt modificările și deja au intrat în vigoare”, a precizat Simona Dolniceanu.

Pentru contribuabilii care au achitat deja impozitul integral, autoritățile au stabilit două posibilități prin care aceștia își pot recupera sumele plătite sau le pot folosi într-un mod avantajos pentru obligațiile viitoare.

Astfel, cei care doresc să primească banii înapoi pot depune o cerere la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, iar în urma acestei solicitări li se va restitui suma corespunzătoare.

Alternativ, aceștia pot opta pentru compensarea sumelor deja plătite cu obligațiile fiscale viitoare, ceea ce înseamnă că banii achitați acum vor fi folosiți pentru a acoperi plățile aferente anului fiscal următor.

Simona Dolniceanu a explicat că această hotărâre este deja în vigoare, iar contribuabilii au libertatea de a alege oricare dintre cele două variante, în funcție de nevoile și preferințele lor.

În acest fel, autoritățile urmăresc să ofere un mecanism flexibil și transparent prin care plățile efectuate de proprietari să fie gestionate corect și eficient, asigurând în același timp respectarea drepturilor fiecărui contribuabil.