Un nou act normativ a generat reacții critice din partea expertului în fiscalitate Gabriel Biriș, care a semnalat probleme de aplicare imediată după publicarea Ordonanței de Urgență nr. 7.

Actul, parte din pachetul de reformă administrativă amânat anterior, a fost inclus în Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie și a intrat în vigoare chiar în ziua publicării, ridicând semne de întrebare privind efectele asupra tranzacțiilor deja încheiate.

Potrivit lui Gabriel Biriș, una dintre prevederile OUG 7 impune ca, la achiziția unui imobil, cumpărătorul – nu doar vânzătorul – să prezinte un certificat de atestare fiscală care să confirme achitarea tuturor obligațiilor către bugetul unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau sediul.

Sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații este nulitatea absolută a actului.

Expertul a ridicat problema actelor autentificate în cursul zilei de 25 februarie, înainte de publicarea ordonanței, care a avut loc la ora 23:19.

Gabriel Biriș a atras atenția asupra riscului ca aceste contracte să fie puse sub semnul întrebării, întrebându-se dacă ar trebui resemnate și ce se întâmplă în situația în care una dintre părți refuză să revină la notar.

În opinia sa, lipsa unei măsuri tranzitorii creează incertitudine și ar putea conduce la litigii suplimentare în instanțele deja aglomerate.

Ulterior, Gabriel Biriș a revenit cu o completare. În urma reacțiilor din spațiul public, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a transmis o adresă către UNPIR (Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România), în care a confirmat ora publicării și a reamintit principiul potrivit căruia legea dispune doar pentru viitor. Concluzia oficială a fost că actele semnate pe 25 februarie nu sunt afectate de nulitate.

Biriș a considerat că situația pare lămurită, dar a propus ca pe prima pagină a Monitorului Oficial să fie menționată și ora publicării, nu doar data, pentru a evita interpretări arbitrare pe viitor.