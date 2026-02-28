O ordonanță de urgență publicată la 23:19 a stârnit controverse privind nulitatea tranzacțiilor imobiliare
Un nou act normativ a generat reacții critice din partea expertului în fiscalitate Gabriel Biriș, care a semnalat probleme de aplicare imediată după publicarea Ordonanței de Urgență nr. 7.
Actul, parte din pachetul de reformă administrativă amânat anterior, a fost inclus în Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie și a intrat în vigoare chiar în ziua publicării, ridicând semne de întrebare privind efectele asupra tranzacțiilor deja încheiate.
Potrivit lui Gabriel Biriș, una dintre prevederile OUG 7 impune ca, la achiziția unui imobil, cumpărătorul – nu doar vânzătorul – să prezinte un certificat de atestare fiscală care să confirme achitarea tuturor obligațiilor către bugetul unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau sediul.
Sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații este nulitatea absolută a actului.
Ce se întâmplă cu actele semnate în ziua respectivă, înainte de publicarea ordonanței în Monitorul Oficial
Expertul a ridicat problema actelor autentificate în cursul zilei de 25 februarie, înainte de publicarea ordonanței, care a avut loc la ora 23:19.
Gabriel Biriș a atras atenția asupra riscului ca aceste contracte să fie puse sub semnul întrebării, întrebându-se dacă ar trebui resemnate și ce se întâmplă în situația în care una dintre părți refuză să revină la notar.
În opinia sa, lipsa unei măsuri tranzitorii creează incertitudine și ar putea conduce la litigii suplimentare în instanțele deja aglomerate.
Ulterior, Gabriel Biriș a revenit cu o completare. În urma reacțiilor din spațiul public, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a transmis o adresă către UNPIR (Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România), în care a confirmat ora publicării și a reamintit principiul potrivit căruia legea dispune doar pentru viitor. Concluzia oficială a fost că actele semnate pe 25 februarie nu sunt afectate de nulitate.
Biriș a considerat că situația pare lămurită, dar a propus ca pe prima pagină a Monitorului Oficial să fie menționată și ora publicării, nu doar data, pentru a evita interpretări arbitrare pe viitor.
Postarea integrală a expertului în fiscalitate: „Măi meseriașilor care scrieți și avizați legile astea…”
„Muncim, dar si gandim???
Azi noapte pe la 11:00 a fost publicata OUG 7 (Parte din Pachetul 2, amanat, cel cu „reforma administrativa), inclusa in MO 146/25.02.
Fiind OUG, intra in vigoare in ziua publicarii, adica 25.02. Asta e clar.
Una din prevederi este ca, la achizitia unui imobil cumparatorul (nu numai vanzatorul) trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor catre bugetul UAT pe raza caruia isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
Sanctiunea: NULITATEA ABSOLUTA!
OK, dar ce facem cu actele autentificate ieri, in timpul normal de lucru (sa zicem, pana la 18:00), ca OUG a fost publicata la 23:00?
Trebuie resemnate? Si daca vanzatorul nu mai vrea sa vina la notar? Ramane si cu proprietatea si cu banii? Mergem in instantele alea supra-aglomerate?
Mai meseriasilor care scrieti si avizati legile astea, nu era mai bine sa prevedeti o masura tranzitorie? Sau vi se rupe, ca doar nu voi sunteti de vina? E de vina Ilie Bolojan, ca el a aprobat-o!
LATER EDIT: probabil si urmare a acestei postari, tot ieri ministrul Cseke Attila a trimis o adresa catre UNPIR, care confirma ca ora publicarii a fost 23:19, aduce aminte ca „legea dispune doar pentru viitor” si trage concluzia ca actele semnate pe 25.02 nu sunt afectate de nulitate.
Sa zicem ca problema este rezolvata si sa o inchidem.
Propunere: ca sa nu mai fim noi pusi in situatia sa facem „posibile interpretari arbitrare” asa cum mentioneaza dl ministru in adresa asta, hai sa mentionam pe prima pagina a Monitorului Oficial si ora publicarii, nu numai data!”, a scris Gabriel Biriș pe pagina sa de socializare.
