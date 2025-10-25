Avocatul Gabriel Biriș a realizat o analiză rapidă a unei noi propuneri legislative, parte a ciclului pe care îl numește „Mircea, fa-te că lucrezi!”. El a explicat că inițiativa legislativă nu rezolvă problemele reale ale competitivității fiscale a României și că mediul de afaceri este deja afectat de numeroase „barbarisme fiscale”.

Biriș a precizat că, înainte de a analiza propunerea, a identificat soluțiile reale și eficiente pentru recâștigarea competitivității fiscale, subliniind că fără măsuri serioase care să restabilească încrederea investitorilor, șansele României de a depăși situația bugetară dificilă rămân pur teoretice. El a menționat că consideră că roata nu trebuie reinventată, ci doar reparată.

„Am facut o analiza rapida a unei noi propuneri din ciclul „Mircea, fa-te ca lucrezi!” Problema e ca ei se fac ca lucreaza, mediul de afaceri trage din greu sa tina faca fata la tot felul de barbarisme fiscale… Muncim in zadar! Ca de obicei, am inceput cu ceea ce credem noi ca sunt solutiile reale, eficiente, pentru a recastiga competitivitatea fiscala a Romaniei si de abia dupa am analizat noua propunere. ps.1 Nu as fi pierdut timpul sa comentez o initiativa fara sens, daca nu as fi primit confirmarea de la unul din autori ca documentul e corect. ps2. Analiza a fost preluata de prietenii de la Curs de Guvernare, unde a aparut ieri. Multumesc!”, a scris acesta, joi, pe contul său de Facebook.

Noua inițiativă legislativă, denumită oficial „Lege pentru aprobarea Programului național pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, vizează modificarea Codului Fiscal și introducerea unor facilități fiscale pentru investiții.

În opinia lui Biriș, problemele reale ale Codului Fiscal rămân nerezolvate. El a enumerat principalele dificultăți: lipsa predictibilității legislației fiscale, modificări frecvente ale Codului Fiscal și ale Codului de procedură fiscală, limitarea recuperării pierderilor fiscale, imposibilitatea de a amortiza integral investițiile afectate de inflație, impozitul minim pe cifra de afaceri și reintroducerea impozitului pe construcții. Biriș a criticat limitarea deductibilității dobânzilor și a avertizat că acestea generează „cvadruplă impunere” în anumite situații.

Analizând Legea, avocatul a spus că prevederile acesteia nu rezolvă problemele menționate și introduc noi neclarități. El a criticat formulările vagi privind programele de investiții, creditele fiscale pentru investiții și facilitățile acordate activităților de cercetare-dezvoltare. Biriș a semnalat că termenii precum „până la 100%” sau „zone mai puțin dezvoltate” nu sunt clar definiți, iar calculul efectiv al creditului fiscal nu este reglementat.

El a atras atenția că unele facilități fiscale pot intra în conflict cu prevederile Directivei UE Pillar 2, care impune o rată minimă de impozitare efectivă de 15%, ceea ce ar putea conduce la obligativitatea returnării creditelor fiscale acordate. Potrivit lui, Legea nu rezolvă problemele fundamentale ale fiscalității și creează mai degrabă dificultăți suplimentare pentru investitori, apreciind întreaga inițiativă ca fiind „muncă în zadar”.