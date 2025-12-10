Potrivit noii legi, organizațiile vor putea desfășura programe de internship pentru un număr de interni de până la 10% din totalul salariaților, față de pragul anterior de 5%. Măsura este justificată de lipsa de personal semnalată de angajatori și de rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, România fiind plasată constant în primele trei state europene la acest capitol.

Inițiatoarea legii, Oana Țoiu, a transmis că angajatorii caută resurse umane motivate, iar tinerii au nevoie de mai multe oportunități practice pentru a învăța meseria dorită. În urma discuțiilor cu studenți și proaspeți absolvenți, concluzia a fost că șansele de formare practică sunt insuficiente, în raport cu cererea reală din piața muncii.

Un element nou introdus de lege este dreptul internilor la zile libere plătite. Acestea vor fi acordate proporțional cu durata programului de internship, pe perioada derulării contractului. În situația în care zilele de odihnă nu sunt folosite pe parcursul stagiului, ele nu vor fi compensate financiar la finalul acestuia.

Textul legal stabilește că durata maximă a unui contract de internship este de șase luni. De asemenea, organizația-gazdă este obligată să plătească internului o indemnizație de cel puțin 50% din salariul minim brut pe țară și nu poate solicita efectuarea de ore suplimentare.

„În funcţie de numărul de salariaţi, organizaţia-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 10% din numărul total al salariaţilor. Pe perioada derulării contractului de internship, internul are dreptul la un număr de zile de odihnă plătite, direct proporţional cu durata programului de internship. În situaţia în care internul nu solicită zilele de odihnă pe durata contractuală, acestea nu vor fi compensate de organizaţia-gazdă la finalul programului de internship”, se arată în proiect.

Legea prevede menținerea unui stimulent financiar pentru angajatorii care încadrează internul în termen de 60 de zile de la finalizarea programului. În acest caz, compania poate primi o primă în valoare de 4.585 de lei, sumă acordată de stat pentru a încuraja transformarea internshipului într-un loc de muncă stabil.

Reprezentanții mediului privat consideră că acest mecanism permite validarea tinerilor înainte de angajare și reduce riscurile pentru angajatori. Directorii de resurse umane subliniază că programele de internship oferă timp suficient pentru integrare, evaluare și adaptare la cultura organizațională.

În sectorul IT, de exemplu, unele companii au zeci de tineri implicați simultan în programe de internship, selecția fiind una riguroasă. Managerii din industrie afirmă că aceste stagii sunt concepute pentru a pregăti studenții încă din timpul facultății pentru cerințele reale ale pieței muncii.

Tinerii implicați în astfel de programe spun că internshipul a devenit o etapă necesară pentru obținerea unui prim loc de muncă, mai ales într-un context economic competitiv. Mulți dintre ei consideră că șansele de angajare cresc semnificativ după finalizarea stagiului.

Potrivit datelor furnizate de platformele de recrutare online, în prezent există peste 2.000 de poziții de internship disponibile în România, în diverse domenii din sectorul privat.