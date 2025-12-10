Senatul a adoptat luni, în plen, proiectul de lege cu 77 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” şi 4 abţineri, documentul vizând „acordarea unei zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical”.

Textul legislativ completează Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii şi introduce un drept nou, destinat salariatelor afectate de această boală.

În comisie, parlamentarii au introdus un amendament care stabileşte că „salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie”.

Potrivit proiectului, ziua liberă plătită este considerată vechime în muncă. Costurile sunt suportate iniţial de angajator, care va putea solicita ulterior decontarea parţială a cheltuielilor din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform normelor ce urmează a fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

Iniţiativa legislativă este semnată de parlamentari de la AUR, POT, PSD şi de aleşi neafiliaţi.

Senatul este prima cameră sesizată, iar votul decisiv aparţine Camerei Deputaţilor.

Endometrioza apare atunci când celule similare mucoasei uterine se dezvoltă în alte zone ale corpului. Afecţiunea este puţin cercetată, iar opţiunile de tratament rămân limitate, în afară de intervenţiile chirurgicale – adesea cu efect temporar – sau de contraceptivele hormonale, pe care multe paciente le evită din cauza efectelor secundare.

Boala provoacă în principal dureri pelviene intense, agravate în timpul menstruaţiei. Însă multe paciente raportează şi dureri sciatice, disconfort mamar sau dureri articulare asemănătoare gripei, care pot afecta întregul corp.

Ţesutul endometriozic poate dezvolta noi celule nervoase şi poate amplifica activitatea celor existente, ceea ce accentuează durerea. Inflamaţia – reacţie exagerată a sistemului imunitar – joacă de asemenea un rol major.

Unele cercetări sugerează că un regim alimentar adaptat poate reduce inflamaţia şi ameliora simptomele. Un studiu citat arată că aproape 40% dintre respondenţi au avut dureri mai mici după eliminarea alimentelor procesate precum mâncărurile gata preparate, îngheţata sau dulciurile.

Totodată, aproape o treime dintre femei au relatat o reducere a durerilor după renunţarea la usturoi şi ceapă, măsură care ar putea diminua aşa-numita „burtă endometrială” – balonarea care însoţeşte frecvent boala.

Endometrioza este greu de detectat. În multe cazuri, diagnosticul vine după aproape şapte ani, în principal din cauza lipsei de informare şi a simptomelor variabile, ceea ce face ca accesul pacientelor la tratament să fie întârziat.